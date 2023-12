Meta ha annunciato un paio di novità che sta introducendo per gli utenti di Instagram. La prima riguarda la possibilità di aggiungere note come video, mentre la seconda permette di generare uno sfondo per le Storie utilizzando l’intelligenza artificiale.

Instagram introduce le note video

Finora le note sono state basate su testo, ma la possibilità di aggiungere un video lascia alle note più spazio alla creatività.

Le note video possono essere costituite solo da loop di due secondi, tuttavia è anche possibile aggiungere una didascalia.

Meta sta inoltre introducendo ulteriori modi per rispondere alle note dei propri amici su Instagram, tra cui foto, video, messaggi audio, adesivi e GIF che il destinatario vedrà come DM.

Instagram permette di aggiungere sfondi generati dall’IA nelle storie

Instagram ha lanciato un nuovo strumento generativo basato sull’intelligenza artificiale chiamato “Background” che consente di creare una nuova immagine sullo sfondo della propria Storia.

In nuovo strumento viene visualizzato quando si caricano o si acquisiscono contenuti per la propria Storia e si trova accanto alle icone esistenti nella parte superiore dello schermo rappresentato da un’icona di una persona con una cornice rettangolare.

Per generare lo sfondo basta descrivere l’immagine che si ha in mente nell’apposita casella di testo e l’intelligenza artificiale farà la magia, tuttavia la storia verrà taggata da Instagram con il logo della funzionalità.

Attualmente lo strumento per generare sfondi per le Storie di Instagram è disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti.

Leggi anche: Instagram lancia Threads, come installarla in Italia e un tour sulle funzioni