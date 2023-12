Torniamo a parlare di schede di memoria con la gamma di microSD Lexar High-Endurance UHS-I, progettata per il monitoraggio video e per garantire affidabilità e durata nel tempo: possono essere abbinate a qualsiasi dispositivo che supporti questo genere di memory card, ma danno del loro meglio in abbinamento a dash cam, videocamere di sorveglianza domestica e professionale.

Affidabilità e durata nel tempo per la serie High-Endurance Lexar

Le microSDHC/microSDXC UHS-I vengono proposte in tagli tra i 32 GB e i 128 GB a partire da un prezzo consigliato di 13,90 euro (con garanzia limitata di 2 anni). Sono progettate per consentire fino a 12.000 ore di registrazione video, distribuite su cicli ripetuti di scrittura e sovrascrittura. Proprio per questo risultano l’ideale affiancate a dispositivi per il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che richiedono la registrazione di soggetti in movimento e la cattura di video e immagini in caso di allarme.

La durata nel tempo delle microSD Lexar High Endurance viene garantita anche dalla resistenza all’umidità, agli sbalzi termici (e quindi alle basse e alle alte temperature), agli urti accidentali, alle vibrazioni e ai raggi X. Il range di temperatura entro cui possono funzionare è ampio ed è compreso tra -25° C e 85° C, ma in fase di trasporto o inattività possono resistere anche fino a -40° C. Non manca la certificazione IPX7, che garantisce la resistenza all’acqua alla profondità di un metro per un tempo massimo di 30 minuti.

Le nuove microSD sono certificate in Classe 10, U3 con rating V30 per le versioni da 64 GB e 128 GB, o U1 e V10 per la versione da 32 GB: possono registrare con fluidità video a risoluzione Full-HD o 4K, e supportano una velocità massima di lettura di 100 MB/s per il trasferimento rapido dei dati. In scrittura, Lexar garantisce 45 MB/s per il taglio da 128 GB, 35 MB/s per quello da 64 GB e 30 MB/s per il più piccolo da 32 GB.

Come le altre schede di memoria del marchio, anche queste High Endurance microSDHC/microSDXC UHS-I sono state sottoposte a una serie di test approfonditi da parte dei Quality Labs Lexar: i tecnici utilizzano oltre i 1100 dispositivi per verificare l’affidabilità delle memorie, e testano la resistenza a vibrazioni, urti, shock termici ed elettrici. Risultano acquistabili presso i principali rivenditori di elettronica.

