La stagione dello shopping natalizio è entrata nel vivo e, mentre tantissime persone sono alla ricerca del regalo perfetto per i propri cari, MediaWorld ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di ritiro gratuito in negozio: come si evince dal nome, Pick Up 30 minuti permette di completare i propri acquisti in maniera estremamente rapida, arrivando addirittura a rendere possibile il ritiro in uno store fisico mezz’ora dopo aver effettuato l’ordine online.

Pick Up 30 minuti: il nuovo servizio di MediaWorld

Nella quasi totalità dei casi, quando vi parliamo di MediaWorld, lo facciamo per segnalarvi qualche ghiotta nuova offerta proposta dalla nota catena nazionale di elettronica di consumo; non questa volta: in questa sede, infatti, vi parliamo di un nuovo servizio attivato, che potrà essere sfruttato proprio in abbinamento alle offerte più interessanti.

Come sicuramente sapete già, quando si effettua un ordine sullo store online di MediaWorld, è possibile scegliere tra la consegna a domicilio — che è gratuita soltanto ove espressamente indicato — e il ritiro in negozio, che invece non prevede costi aggiuntivi. Ebbene, quanti sono soliti seguire questa seconda strada accoglieranno favorevolmente il nuovo servizio Pick Up 30 minuti di MediaWorld, grazie al quale la consegna presso il negozio selezionato può avvenire anche in 30 minuti.

Guido Monferrini, Amministratore Delegato di MediaWorld, ha parlato in questi termini della novità annunciata in data odierna:

«Nell’anno in corso abbiamo investito oltre 35 milioni nel nostro ambizioso piano di crescita e innovazione, destinando circa il 40% in digitalizzazione e innovazione tecnologica. In un solo anno abbiamo potuto consolidare ulteriormente la nostra presenza capillare sul territorio portando a 130 i MediaWorld attivi, introducendo nuovi formati e layout e riposizionandoci come ‘Experience Champion’ del settore dell’elettronica. La novità del pick-up in 30 minuti ci consente di sfruttare al massimo l’omnicanalità, rendendo ancora più concreti i benefici che l’integrazione fra online e offline portano ai clienti. Il progetto pick-up in 30 minuti è frutto di un completo rinnovamento del nostro sistema di Order Management System che, grazie a un importante investimento in termini economici e di sviluppo, ora ci consente di avere una visibilità real time di tutta la merce a scaffale e in magazzino. Questa innovazione non solo ci consentirà di essere anche più veloci degli e-commerce con spedizione a domicilio, ma di gestire in maniera ancor più efficiente tutti gli aspetti legati alla logistica e approvvigionamento degli store».

Pick Up 30 minuti: funzionamento e limitazioni

Insomma, dalle parole del dirigente si evince la ferma volontà di puntare sul concetto di omnicanalità: MediaWorld sa bene che creazione di un ordine online e presenza in un negozio fisico sono componenti fondamentali e non necessariamente alternative dell’odierna esperienza di acquisto di prodotti di elettronica. Infatti, il nuovo servizio cerca di mettere insieme la comodità degli ordini online e l’immediatezza del ritiro in negozio del proprio acquisto.

Ci sono, comunque, alcuni aspetti da chiarire circa il funzionamento del servizio Pick Up 30 minuti. Prima di tutto, “La disponibilità del ritiro anche in 30 minuti è limitata ai prodotti per i quali tale indicazione è inclusa nella relativa scheda prodotto ed è soggetta a conferma da parte del punto vendita selezionato”. In aggiunta a questo, sono previste delle limitazioni circa gli articoli acquistabili in questa modalità, ovvero: i prodotti voluminosi — come grandi elettrodomestici, condizionatori e TV sopra i 43” —, le prevendite games e i lanci di nuovi prodotti (ad esempio Apple, Samsung e console).

Un altro elemento che potrebbe favorire l’utilizzo di questo servizio è la comunicazione “PRONTO AL RITIRO”: all’email di conferma della creazione dell’ordine, ne seguirà un’altra non appena l’ordine sarà pronto in negozio. In questo modo, non si correrà il rischio di recarsi in negozio prima del dovuto. Si badi che, in caso di ordini multipli, la disponibilità al ritiro in 30 minuti verrà eventualmente applicata singolarmente ai prodotti acquistati.

Infine, va ricordato che i clienti che sfrutteranno il servizio potranno completare l’acquisto online e recarsi in negozio solo per il ritiro, oppure pagare direttamente in negozio (pick & pay).

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di MediaWorld.

