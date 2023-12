Di tanto in tanto può capitare che i vari produttori di dispositivi elettronici si rendano conto che un determinato dispositivo mette a rischio la sicurezza degli utenti e, pertanto, provvedano a richiamarlo e nelle scorse ore qualcosa di simile è avvenuto per Lenovo.

Il popolare produttore asiatico, infatti, ha pubblicato sul suo sito ufficiale una nota di richiamo del power bank per laptop USB-C Lenovo, dispositivo che in alcuni casi potrebbe prendere fuoco.

Lenovo ha un problema con un power bank

Ecco come Lenovo descrive il problema:

In collaborazione con la Consumer Product Safety Commission (CPSC) degli Stati Uniti e nell’interesse della sicurezza pubblica, Lenovo sta richiamando volontariamente alcuni Power Bank per laptop USB -C Lenovo.

Lenovo ha stabilito che in un numero limitato di unità, le viti interne del power bank possono allentarsi, provocando un cortocircuito e il surriscaldamento della batteria agli ioni di litio, con conseguente rischio di incendio.

Il produttore precisa che i power bank per laptop USB -C Lenovo con un’etichetta con la data di produzione prima di dicembre 2021 e dopo giugno 2022 non sono interessati.

Per determinare se il proprio USB -C Laptop Power Bank è interessato da questo richiamo, è sufficiente controllare l’etichetta del prodotto sul retro per confermare i valori seguenti:

Verificare il codice prodotto (10 cifre) = 40ALLG2WWW Verificare che la data di costruzione della produzione sia uno di questi mesi: (AA/MM) 21/12, 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06

Se entrambe le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, è necessario inserire il numero di serie sul sito eTicket per determinare se il dispositivo è interessato dal richiamo (non lo sono tutti i dispositivi con le etichette della data di produzione sopra elencate) e, in caso affermativo, bisogna completare l’invio dell’eTicket per richiedere il dispositivo sostitutivo.

Per i power bank interessati dal problema il produttore invita gli utenti ad interrompere immediatamente il loro utilizzo e a scollegarli da tutti i dispositivi.

