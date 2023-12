Dalla Cina arriva una notizia che potrebbe dare un vero e proprio scossone al mondo delle auto: pare che Huawei abbia chiesto a due colossi del calibro di Mercedes e Audi se sono interessati ad acquistare piccole quote della sua azienda di software e componenti per auto intelligenti.

Sembra che alla base della mossa di Huawei vi sia il tentativo di espandere le sue partnership oltre i marchi cinesi e, allo stesso tempo, sfruttare i colossi mondiali della tecnologia e dell’industria per difendersi da potenziali ulteriori tensioni geopolitiche.

Huawei potrebbe collaborare con Mercedes e Audi

Lo scorso mese Huawei ha reso noto di avere in programma di scorporare la sua divisione Intelligent Automotive Solution (IAS) con l’obiettivo di diventare il fornitore principale di software e componenti per veicoli elettrici intelligenti.

Stando alle indiscrezioni, Huawei avrebbe offerto a Mercedes una quota compresa tra il 3% e il 5% con una valutazione da negoziare ma il colosso tedesco sembra si sia detto non interessato all’operazione, in quanto vuole rimanere responsabile del proprio software per sostenere il posizionamento del marchio premium piuttosto che mettersi nelle mani di un fornitore esterno.

Non vi sono informazioni, invece, su quella che potrebbe essere stata la proposta dedicata ad Audi e sull’eventuale interesse di questo popolare produttore per l’offerta del colosso cinese.

Ed ancora, sempre secondo fonti vicine ad una delle due aziende, Audi e Huawei starebbero pianificando una partnership che avrebbe come oggetto lo sviluppo di tecnologie per la guida autonoma da sfruttare nei veicoli di Audi. In particolare, tali tecnologie dovrebbero essere usate nelle auto di Audi destinate al mercato cinese a partire dal 2025

Tale mossa di Huawei arriva in un momento in cui le case automobilistiche globali in Cina cercano sempre più di collaborare con aziende locali, che di recente hanno fatto passi avanti nello sviluppo di funzionalità di fascia alta per i consumatori appassionati di tecnologia.