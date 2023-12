Un recente rapporto ha evidenziato che il 5G stenta a decollare in Europa occidentale e anche se la situazione potrebbe cambiare, il mondo delle reti domestiche è pronto all’ennesima rivoluzione.

La Wi-Fi Alliance ha appena annunciato che il nuovo standard Wi-Fi 7 completerà le fasi finali di preparazione all’inizio del 2024.

Lo standard Wi-Fi 7 debutterà nei prossimi mesi

Il Wi-Fi 7 può raggiungere una velocità massima di 40 Gbps, oltre quattro volte superiore alla velocità massima del Wi-Fi 6 che è di 9,6 Gbps.

Questo è possibile grazie a una nuova banda di frequenza da 6 GHz che si unirà alle bande da 2,4 GHz e 5 GHz, ma anche per il fatto che il Wi-Fi 7 migliora alcune delle tecnologie di velocità di connessione introdotte dallo standard Wi-Fi 6 consentendo di sperimentare velocità superiori di 4,8 volte.

Il Wi-Fi 7 verrà finalizzato e lanciato entro il primo trimestre del 2024 e coloro che possiedono dispositivi che già supportano il nuovo standard potranno finalmente sfruttarli appieno.

Router, modem router, chiavette e schede di rete che già supportano lo standard Wi-Fi 7 dovrebbero ricevere un aggiornamento del firmware in modo da poterlo sfruttare pienamente.

Secondo quanto riportato lo standard Wi-Fi 7 offre funzionalità all’avanguardia per consentire innovazioni che richiedono throughput elevato, minore latenza e maggiore affidabilità in ambito domestico e aziendale, oltre che in ambienti industriali, comprese applicazioni per la realtà aumentata, la realtà virtuale ed estesa (AR/VR/XR), la formazione 3D immersiva e lo streaming video ad altissima definizione.

