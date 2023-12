Meta ha annunciato che presto non sarà più possibile chattare con gli amici di Facebook su Instagram. La società non ha fornito un motivo per questa svolta, ma sembra logico che ci siano ragioni legate alla privacy.

Meta afferma che il cambiamento arriverà a metà dicembre 2023 e successivamente gli utenti non saranno più in grado di avviare nuove chat o chiamate con gli amici di Facebook da Instagram.

Le conversazioni esistenti con account Facebook su Instagram diventeranno di sola lettura, inoltre gli account Facebook non saranno più in grado di vedere lo stato della propria attività e nemmeno di visualizzare le conferme di lettura.

Infine, tutte le chat esistenti con gli account Facebook non verranno spostate nella propria casella di posta su nessuna delle due piattaforme.

Da metà dicembre non sarà più possibile chattare tra Messenger e Instagram

Il motivo dietro a questa scelta di Meta potrebbe essere quello di evitare conseguenze del Digital Markets Act approvato in Europa nel 2022 come deterrente contro l’acquisizione di potere monopolistico da parte dei soggetti titolari delle piattaforme.

Secondo quanto stabilito dal DMA, se un’azienda supera una soglia di fatturato e la Commissione Europea ritiene che la piattaforma sia eccessivamente dominante, può applicare una sanzione massima pari al 10% del suo fatturato globale totale dell’anno precedente, quindi è possibile che Meta abbia ritenuto che la funzionalità di messaggistica incrociata tra Facebook e Instagram non valesse abbastanza da correre il rischio.

Potrebbe interessarti: L’abbonamento per Facebook e Instagram senza pubblicità non convince