Al loro spettacolo finale al Madison Square Garden, i Kiss hanno rivelato al mondo i loro avatar digitali che continueranno a rappresentare la più grande band glam rock di tutti i tempi nel settore dell’intrattenimento.

Dopo che i Kiss finirono di suonare la loro ultima canzone, “Rock and Roll All Nite”, scomparvero in una grandine di fuoco e fumo, lasciando il palco ai nuovi avatar digitali dei membri della storica band in un’atmosfera alla Blade Runner.

Gli avatar hanno eseguito un brano della band e alla fine è apparso lo slogan “A NEW ERA BEGINS” a sottolineare un nuovo inizio per il futuro dei Kiss.

I Kiss diventano digitali e faranno rock per l’eternità

La nuova era è chiaramente quella di continuare a guadagnare per l’eternità, come già accade da oltre un anno con gli ABBA.

Pophouse Entertainment, la società dietro le quinte, ha annunciato he organizzerà concerti coinvolgenti utilizzando gli avatar creati da Industrial Light & Magic dei Kiss.

Bloomberg ha riferito che gli spettacoli con gli avatar degli ABBA hanno incassato 2 milioni di dollari ogni settimana, mentre la scorsa settimana Variety ha riportato che il video del concerto dell’Eras ​​Tour aveva superato i 250 milioni di dollari di vendite al botteghino in tutto il mondo.

I Kiss hanno fatto diversi tour d’addio, ma questa volta potrebbe essere stato davvero l’ultimo, ma solo in carne e ossa.

