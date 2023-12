Fastweb ha annunciato nelle scorse ore che, a partire dal 1° gennaio 2024, entreranno in vigore nuovi rincari per varie offerte di rete fissa. Gli aumenti variano fra 0,01 e 4,49 euro al mese in base alla propria offerta telefonica, dalla quale è tuttavia possibile recedere senza pagare nulla o far fronte a penali, essendo una modifica alle condizioni contrattuali.

Fastweb aumenta i prezzi di varie offerte di rete fissa: cosa sapere e come recedere

Nella sezione “Fastweb informa” del sito web, l’operatore telefonico ha comunicato la nuova modifica alle condizioni contrattuali in questione, modifica che verrà comunicata ai clienti anche in fattura e come avviso nella propria area personale.

Fastweb ha indicato quali sono le offerte telefoniche coinvolte, pur senza specificare di preciso i rincari, comunicando inoltre che si tratta di una rimodulazione destinata alle offerte di rete fissa giustificata dagli adeguamenti alle nuove tecnologie a garanzia di qualità e sostenibilità, si legge nella comunicazione in questione.

Fastweb Casa Light aumenta da 1,08 a 4,24 euro al mese;

Fastweb Casa Privilege aumenta da 0,91 a 4,27 euro al mese;

Fastweb NeXXt Casa aumenta da 0,08 a 4,41 euro al mese;

Fastweb NeXXt Casa light aumenta da 0,08 a 4,42 euro al mese;

Fastweb NeXXt Internet aumenta da 0,08 a 4 euro al mese;

FastwebCasa aumenta da 0,99 a 4,27 euro al mese;

Fastweb Casa Inbound aumenta da 0,47 a 4,42 euro al mese;

Fastweb Casa OutBound aumenta da 0,91 a 4,17 euro al mese;

Internet aumenta da 0,08 a 4 euro al mese;

Internet + Telefono aumenta da 0,08 a 4,49 euro al mese;

Jet aumenta da 0,14 a 4,45 euro al mese;

Joy aumenta da 0,02 a 3,89 euro al mese;

Naviga Senza Limiti aumenta da 0,01 a 4,49 euro al mese;

Superjet aumenta da 0,11 a 4,49 euro al mese;

Supersurf aumenta da 0,23 a 4,49 euro al mese.

Ricapitolando: a partire dal 1° gennaio 2024 i costi delle offerte di rete fissa citate aumenteranno di un importo fra 0,01 e 4,49 euro al mese. I clienti interessati che ne riceveranno comunicazione secondo le modalità indicate, possono tuttavia esercitare il diritto di recesso e/o passare ad altro operatore senza penali o costi di disattivazione.

Queste sono le modalità di recesso accettate dall’operatore:

recarsi in un negozio fisico Fastweb;

contattare il servizio clienti Fastweb al numero 192193, o 3730004193 dall’estero;

da MyFastweb specificando nel campo note “modifica delle condizioni contrattuali;

inviare una raccomandata A/R a FastwebSpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI);

o inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

In questi ultimi due casi è necessario allegare una copia del documento di identità e indicare come causale del recesso “modifica alle condizioni contrattuali”. Per tutte le modalità indicate, è il 15 febbraio 2024 l’ultimo giorno utile per inviare le comunicazioni di recesso. Ricordiamo inoltre che, i clienti che hanno in corso dei pagamenti rateali, possono scegliere se proseguire la rateizzazione o pagare le ultime rate residue in un’unica soluzione.

Maggiori informazioni sono reperibili nella pagina Fastweb informa del sito web dell’operatore e nella propria area clienti MyFastweb.

