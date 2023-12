Di recente Honda ha presentato Motocompacto, un piccolo scooter elettrico pieghevole e nelle scorse ore un’altra azienda giapponese ha annunciato quello che potrebbe essere un suo serio concorrente: stiamo parlando di Arma.

Il principale punto di forza di Arma è rappresentato senza dubbio dalle dimensioni: quando è completamente richiuso, infatti, il monopattino elettrico in questione assomiglia a un cestino per il pranzo.

Arma è un monopattino elettrico pieghevole “in miniatura”

In pratica, gli utenti potrebbero andare in giro con Arma infilato sotto il braccio, ciò anche grazie al peso contenuto di appena 4,5 Kg oppure possono trasportarlo come una valigetta attraverso una comoda maniglia.

Il design di questo monopattino elettrico pieghevole è così compatto che ha all’incirca le dimensioni di un foglio di carta A4 se guardato di lato (21 x 30 cm).

A dire del produttore, Arma si piega e si apre in soli 30 secondi e, una volta pronti per la guida, gli utenti possono ottenere un’autonomia stimata di circa 14,5 km da questo monopattino.

La velocità massima di tale monopattino è di 24 Km/h, non altissima ma si deve considerare che si tratta di un mezzo non molto robusto (sebbene, sempre secondo il produttore, dovrebbe essere in grado di trasportare fino a 100 Kg).

Se volete farvi un’idea delle potenzialità di questo monopattino elettrico, soprattutto in termini di trasportabilità, non vi resta altro da fare che guardare il video promozionale. Buona visione:

L’azienda spera di riuscire ad avviare la produzione di Arma entro la fine del prossimo anno e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare tale monopattino elettrico. Resta da capire, inoltre, se il produttore ha in programma di commercializzarlo anche a livello globale o se, al contrario, questo mezzo resterà disponibile soltanto in Giappone.

