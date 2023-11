Mercedes-Benz ha inaugurato il suo primo hub di ricarica in Germania nella città di Mannheim. Questo hub fa parte del piano dell’azienda di creare oltre 2000 stazioni di ricarica in tutto il mondo entro la fine del decennio, con più di 10000 punti di ricarica rapida dislocati in tutto il globo.

Il Mercedes-Benz Charging Hub di Mannheim è posizionato lungo una delle principali vie di trasporto del Paese ed è progettato per offrire una ricarica veloce, sicura e sostenibile per i veicoli elettrici. Sono presenti sei punti di ricarica all’interno della stazione, ciascuno con una potenza di 300 kW e che consentono di caricare le auto elettriche dal 10% all’80% in meno di 20 minuti. Ciascun punto di ricarica presenta una sola porta, per consentire al veicolo collegato di ricevere la massima potenza di ricarica possibile.

L’hub di ricarica è dotato inoltre di ampi parcheggi, per permettere a veicoli di qualunque dimensione di sfruttare le varie colonnine installate in loco, ed è caratterizzato da un design elegante con i tratti distintivi del marchio Mercedes-Benz: il tetto è dotato di pannelli fotovoltaici a energia rinnovabile e nelle immediate vicinanze è presente anche una filiale dove è possibile sostare durante l’attesa. I proprietari di un veicolo del marchio possono inoltre usufruire di una ricarica gratuita presso i nuovi hub durante i primi mesi.

I piani di Mercedes-Benz per il futuro

Dopo una stazione negli USA ad Atlanta e due in Cina, l’hub di Mannheim è già la quarta stazione di ricarica che Mercedes-Benz mette in funzione in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di espandere la rete di ricarica globale a oltre 2000 stazioni proprietarie, 200 delle quali in Europa, entro la fine del 2030, per un totale di 10000 colonnine di ricarica installate in tutto il mondo.

Dopo l’apertura di altre stazioni in Germania, nel 2024 verranno inaugurate stazioni di ricarica anche in Spagna, Francia e Italia. Per raggiungere questo obiettivo l’azienda si è affidata e E.ON come partner strategico, che fornirà supporto nella ricerca di siti adatti, nella costruzione e nella pianificazione degli hub di ricarica, sfruttando anche soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per fornire supporto nell’approvvigionamento energetico.

Tutte le stazioni di ricarica rapida di Mercedes-Benz sono integrate nella rete di ricarica Mercedes me Charge, che già offre ai clienti un accesso comodo agli oltre 1,4 milioni di punti di ricarica in tutto il mondo. I clienti possono utilizzare il sistema di navigazione dei veicoli del produttore per trovare le varie stazioni, mentre in futuro sarà possibile prenotare in anticipo un punto di ricarica esclusivamente presso gli hub proprietari di Mercedes.

Mercedes-Benz sta dunque facendo progressi significativi nello sviluppo di un’infrastruttura di ricarica rapida globale e l’inaugurazione di una rete esclusivamente proprietaria del marchio è soltanto il prossimo importante passo in questo senso.

