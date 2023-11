Nonostante il Cyber Monday sia ormai alle spalle, qualche produttore ha deciso di prorogare le promozioni messe in atto negli ultimi giorni, così da consentire anche ai ritardatati o ai più distratti di approfittare dei prezzi migliori dell’anno. È il caso di UGREEN, brand specializzato nella realizzazione di accessori per PC e smartphone, che continua con la propria campagna di sconti che raggiungono il 40% rispetto al prezzo di listino.

La lista di prodotti è davvero molto lunga e a fine pagina potete trovare il link che vi porta direttamente alla pagina speciale dedicata a questa promozione. Noi invece abbiamo voluto selezionare tre prodotti tra i più interessanti, che vi potranno essere molto utili in parecchie situazioni, per rendere più semplice la gestione di smartphone, smartwatch e più in generale di tutti quei dispositivi che vanno ricaricati in maniera più o meno regolare.

UGREEN Nexode 100W

Partiamo con un prodotto decisamente comodo se avete diversi dispositivi da caricare contemporaneamente. Invece di dover ricorrere a una multipresa, o litigare in casa per l’unica presa disponibile, ecco UGREEN Nexode 100W, nello speciale bundle che include anche 4 cavi USB-C, così da avere tutto il necessario per iniziare fin da subito a utilizzarlo.

Parliamo di un carica batterie realizzato con tecnologia GaN, al nitruro di gallio, che permette di ridurre peso e dimensioni pur offrendo una elevata potenza in uscita. Sono ben 4 le porte a disposizione, 1 USB-A, perfetta se volete caricare uno smartwatch o una smartband, che spesso hanno cavetti proprietari, e tre porte USB-C, così da caricare smartphone, tablet, e-reader e perfino notebook.

Mentre la porta USB-A può erogare un massimo di 22,5W, così come la terza porta USB-C, le prime due sono in grado di raggiungere una potenza massima di 100 watt, perfetti dunque anche per quegli smartphone dotati di tecnologia a ricarica ultra rapida. Può contare su numerose funzioni di sicurezza, per evitare sovra tensioni, corto circuiti e surriscaldamenti, ed è realizzato in materiale ignifugo per evitare qualsiasi problema.

Potete acquistarlo sullo store ufficiale a 57,99 euro invece di 75,99 euro.

UGREEN car charger

Se viaggiate spesso in auto, o se vi trovate a uscire a cena con gli amici e avete lo smartphone scarico, il caricabatterie UGREEN con presa per accendisigari è una vera manna dal cielo, grazie a una potenza di ricarica che ridurrà drasticamente il tempo necessario a fare il pieno al vostro telefono. Può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, grazie a una porta USB-A e alle due porte USB-C, risultando perfetto quindi anche per i lunghi viaggi in famiglia.

La potenza massima viene erogata sulla porta C1, 65 watt, mentre sulla C2 (la seconda USB-C) raggiunge i 20 watt. La potenza erogata sulla USB-A invece si attesta a 22,5 watt, mentre la potenza massima può arrivare a 69 watt (45W + 12W + 12W). Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per restare sempre in auto, e il sistema di raffreddamento evita di raggiungere temperature elevate che potrebbero danneggiarlo.

Lo trovate sul sito ufficiale UGREEN a 16,99 euro invece di 27,99 euro.

UGREEN USB-C 7 in 1

Compagno ideale di chi lavora spesso con un computer portatile, questo hub è perfetto per quei notebook che hanno un numero limitato di porte di espansione. Qui sono ben sette e permettono di evitare di dover collegare numerosi cavi al PC, o di acquistare diversi adattatori.

Si collega al PC tramite una USB-C e offre una funzione di ricarica Pass-Through utilizzando un caricabatterie da 100 watt, perfetto per ricaricare anche il notebook utilizzando la stessa porta. A bordo troviamo un lettore di SD e microSD, 2 USB-A, RJ-45 per la connessione alla rete cablata, HDMI 4K e una porta USB-C per la sola alimentazione.

È in offerta sul sito UGREEN a 29,98 euro invece di 49,99 euro.

Potete trovare decine di altri prodotti in offerta speciale, con sconti che raggiungono il 40% rispetto al prezzo di listino, visitano il link sottostante.

Cyber Monday UGREEN

Informazione Pubblicitaria