Se il mercato delle auto elettriche è oramai piuttosto movimentato, con i vari principali produttori che hanno già lanciato numerosi modelli, anche in quello delle moto qualcosa si muove e un esempio è rappresentato dai nuovi mezzi di Kawasaki.

Le moto Ninja e-1 e Z e-1, questi i loro nomi, sono state mostrate ai visitatori del Salone della Motocicletta EICMA di Milano 2023 e sono i modelli che hanno consentito a Kawasaki di battere sul tempo le storiche rivali Honda, Yamaha e Suzuki, diventando così la prima a portare sul mercato una motocicletta elettrica a grandezza naturale.

Ecco le nuove motociclette elettriche di Kawasaki

Prima di proseguire è bene precisare che si tratta di motociclette che non hanno nella velocità il loro principale punto di forza, trattandosi di modelli pensati per muoversi in città senza tuttavia rinunciare al piacere di trovarsi a cavallo di un mezzo iconico.

Le Kawasaki Ninja e-1 e Z e-1 condividono lo stesso motore elettrico da 5 kW (valutato per 9 kW di potenza di picco), equivalente a circa 12 cavalli alla massima potenza e possono contare su due modalità di guida, Eco e Strada: la prima ha una velocità massima limitata a circa 64 Km/h ma può raggiungere i 76 km/h con la funzionalità E-Boost (dura 15 secondi ed è pensata per effettuare un sorpasso) mentre la seconda consente di viaggiare fino a 88 km/h (o a 105 km/h con la funzione E-Boost).

Previous Next Fullscreen

Entrambi i modelli utilizzano una coppia di pacchi batteria rimovibili da 1,5 kWh, per una capacità combinata di 3 kWh che, a dire del produttore, garantisce un’autonomia di 66 Km (in modalità Strada). Le batterie possono essere ricaricate completamente da una normale presa a muro in meno di quattro ore o dal 20% all’80% in meno di due ore.

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore, le moto Kawasaki Ninja e-1 e Z e-1 faranno presto il loro esordio ufficiale sui mercati europei e statunitensi, ove saranno disponibili attraverso i normali canali di vendita di questo brand.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, Kawasaki Ninja e-1 sarà venduta a circa 8.000 euro mentre Kawasaki Z e-1 costerà circa 7.500 euro.

Leggi anche: le migliori bici elettriche di questo mese