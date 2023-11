Tra le tante offerte di questo periodo di Black Friday c’è spazio anche per NVIDIA. In collaborazione con alcuni store partner (come Amazon, Unieuro e MediaWorld), infatti, NVIDIA ha lanciato una serie di sconti su notebook da gaming, schede video e computer desktop già pronti all’uso. Si tratta di una serie di opportunità da non farsi sfuggire per acquistare prodotti RTX a prezzo ridotto. Le offerte partono oggi ma continueranno anche nei prossimi giorni. Vediamo i dettagli.

Parte il Black Friday di NVIDIA: sconti per schede video, notebook e PC

Partiamo dalle schede video. Il Black Friday è l’occasione per acquistare una nuova scheda video RTX e le opzioni sono diverse. Ecco le proposte di NVIDIA:

Da segnalare anche alcuni computer desktop in offerta:

MGAMER DESKTOP VANGUARD, Intel, Core I5 12400F, 2.5 GHz, GeForce RTX 4060 Ti in offerta a 1699 euro da Mediaworld

in offerta a da MSI DESKTOP MAG Infinite S3 13-1048IT, Intel, Core I7 13700F, 2.1 GHz, GeForce RTX 4060 in offerta a 1399 euro da MediaWorld

in offerta a da AK Rig – Pc Gaming – Starter – Intel i3 13100 / DDR5 32GB RGB / RTX 4060 8G / SSD 1TB / Win 11H in offerta a 1199 euro da AkInformatica.it

da AK Kit Dragon Mid – PC AK Rig Forged i3-13100, 16GB DDR5, GeForce RTX 4060 Ti + Monitor 27″ MSI AG G2722 FHD Flat + Tastiera, Mouse e Cuffie Gaming MSI incluse in offerta a 1499 euro da AkInformatica.it

da AK Rig – Pc Gaming – Ember – Intel i5 13400 / DDR4 16GB RGB / RTX 4070 12G / SSD 1TB + HDD 1TB / Win 11 Home in offerta a 1399 euro da AkInformatica.it

A completare le offerte del Black Friday di NVIDIA ci sono i notebook:

