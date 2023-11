Tineco si sta costruendo un’ottima reputazione con prodotti di qualità proposti al giusto prezzo, e per il Black Friday ha deciso di scontare anche il suo modello di punta tra gli aspirapolvere cordless, Tineco FLOOR ONE STATION PET. Si tratta del più recente tra gli aspirapolvere senza filo, dotato di numerose innovazioni e di una base di svuotamento che lo rende quasi completamente autonomo.

Lo sconto sarà attivo fino a lunedì 27 novembre, quando il Cyber Monday metterà la parola fine a questa serie di sconti, offerte e promozioni che ci ha accompagnati per una intera settimana. Prima di scoprire l’offerta di Tineco, facciamo però un rapido riassunto delle caratteristiche di questo FLOOR ONE STATION PET.

Tineco FLOOR ONE STATION PET

La prima novità di Tineco FLOOR ONE STATION PET è rappresentata dalla batteria con celle a sacchetto, che hanno ridotto drasticamente lo spessore andando ad aumentare l’autonomia e la durata nel tempo, con una perdita di capacità decisamente limitata nel tempo. Il rovescio della medaglia è l’impossibilità di rimuovere la batteria, ma è un fattore meno importante vista la maggior durata nel tempo.

Ritroviamo la tecnologia iLoop, che aumenta la potenza di aspirazione in relazione al livello di sporco rilevato sul pavimento, ottimizzando quindi i consumi della batteria. Il motore risulta decisamente silenzioso rispetto ad altri modelli simili, e raggiunge appena i 78 decibel alla massima potenza, ideale dunque per pulire senza disturbare nessuno. Il design della spazzola inoltre consente di raccogliere anche i detriti più grandi, fino a 5 millimetri, così da lasciare il pavimento sempre perfettamente pulito. E sulla spazzola motorizzata non mancano le luci per vedere anche lo sporco più sfuggente, soprattutto negli angoli bui o sotto ai mobili.

Il pezzo forte di Tineco FLOOR ONE STATION PET è però l’OmniHub 4 in 1, molti di più di una base di ricarica. Oltre a fare il pieno di energia infatti, la base svuota il serbatoio interno dell’aspirapolvere, convogliando lo sporco in un apposito contenitore (senza sacco) dalla capacità di 3 litri, in grado quindi di alloggiare lo sporco di almeno due mesi. In questo modo l’utente non deve sporcarsi le mani o rischiare di lasciare polvere in giro durante lo svuotamento. Oltre a vuotare il serbatoio, la procedura si occupa di rimuovere eventuali resti dalla spazzola motorizzata facendola ruotare su una serie di “dentini” posizionati nella base, e pulisce i tubi interni con una potenza elevata.

I filtri HEPA autopulenti evitano che parte della polvere raccolta venga reimmessa nell’aria, evitando che nel tempo le prestazioni vadano a peggiorare. In totale sono quattro di stadi di filtrazione dell’aria, con un ciclone principale, un filtro a rete che blocca peli e capelli, il sistema PureCyclone che separa la polvere dall’aria e il filtro HEPA che blocca le particelle fino a 0,3 micron. Non mancano gli accessori per pulire divani, poltrone e materassi, così come piccole fessure o le zone non raggiungibili con la spazzola principale.

In occasione del Black Friday Tineco FLOOR ONE STATION PET è scontato di 150 euro rispetto al prezzo di listino, diventando sicuramente uno dei prodotti più appetibili per la pulizia della casa. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

Tineco FLOOR ONE STATION PET a 649 euro invece di 799 euro

