Il Black Friday è arrivato, preceduto, almeno per quanto riguarda Geekbuying, da una lunga serie di sconti e iniziative promozionali davvero interessanti. Nel giorno più atteso dell’anno, dove gli sconti sono più importanti, non mancano prodotti particolarmente interessanti, alcuni dei quali sono dei best seller e in questa giornata diventano anche dei best buy, delle occasioni da non lasciarsi scappare.

Andiamo a scoprire questa selezione di prodotti, a fine articolo invece troverete il link per accedere alla pagina dedicata al Black Friday di Geekbuying.

OUKITEL P2001

Questa Power Station è pensata per il campeggio, l’uso in ambienti privi di energia elettrica ma anche come generatore di emergenza in casa, qualora dovesse mancare la corrente. Ha una capacità di 2.000 Wh, con una potenza nominale di 2.00 W e una di picco di 4.000W, e si ricarica completamente in appena due ore quando viene collegata alla rete elettrica. È dotata di 13 porte, tra cui 6 USB e 3 Schuko.

La trovate in offerta su Geekbuying a 840 euro con il codice 726SWJ3A

LANPWR 800W Panel

Se avete un balcone esposto al sole per una buona parte della giornata, potete pensare a sfruttarlo per produrre energia elettrica con questo kit, pensato proprio per essere montato su un balcone, dotato di quattro pannelli solari in gradi di generare fino a 800 watt di potenza. È incluso anche un inverter che si occupa della conversione della corrente così da poterla inviare a una batteria per l’accumulo o a una presa per l’utilizzo diretto.

Per il Black Friday è in offerta a 544 euro con il codice 86QPZIDW

Eleglide M1 Plus

Anche se stiamo per entrare nell’inverno, una bici a pedalata assistita a questo prezzo è un vero affare, così da farvi trovare pronti per la primavera, anche prima se volete una sfida avvincente. È dotata di motore posteriore da 250 W, ruote da 27,5 pollici e cambio Shimano a 21 velocità. Completano la dotazione il doppio freno a disco e una batteria in grado di garantire fino a 100 chilometri di autonomia.

È in offerta su Geekbuying a 619,99 euro con il codice NNNM1PLUS11

KUKIRIN G2 Max

La normativa italiana in merito ai monopattini elettrici sta per cambiare, ma questo KUKIRIN G2 Max è comunque un modello “fuorilegge”, da usare di fatto solo in pista o in arre completamente private e chiuse al pubblico. È infatti dotato di un motore da 1000 watt che gli permette di raggiungere i 55 Km/h, decisamente al di spora dei limiti di legge. Se però avete lo spazio per utilizzarlo in sicurezza saprà regalarvi un sacco di divertimento.

È in offerta su Geekbuying a 669 euro con il codice NNN110IT

Roborock S7 Max Ultra

È uno dei best seller di questo Black Friday, grazie a una serie di offerte molto interessanti. È tra i più completi sul mercato, grazie soprattutto a una base di ricarica particolarmente evoluta. Può riempire automaticamente il serbatoio d’acqua del robot, pulire i panni al termine delle operazioni e raccogliere la polvere in un sacchetto da sostituire ogni due mesi circa.

È in promozione su Geekbuying a 829 euro

Roborock S8

La versione base della più recente linea di aspirapolvere robot targati Roborock è comunque molto valida, pur essendo priva di una stazione evoluta. L’algoritmo di navigazione è tra i migliori, così come il riconoscimento degli ostacoli, reso possibile da un sistema a luce strutturata tridimensionale. Buono anche il sistema vibrante che rimuove lo sporco dal pavimento e che può essere alzato per non bagnare i tappeti.

Lo trovate in offerta su Geekbuying a 479 euro

BMAX B8 Pro

Un Mini PC è la soluzione ideale per chi ha poco spazio da dedicare a un computer (lo potete addirittura fissare sul retro del monitor) e questo BMAX ha tutte le carte in regola per essere una valida risposta. Ha una CPU Intel i7 di dodicesima generazione, 24 GB di RAM e un SSD NVMe da 1 TB. Può controllare fino a tre display, perfetto quindi per chi lavora da casa.

È scontato su Geekbuying a 375 euro utilizzando il codice 88XCM9G6

KTC H32S17

Dietro a questa criptica sigla si nasconde un buon monitor da 32 pollici, da abbinare magari al precedente Mini PC. Ha una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), con una frequenza di refresh a 165 Hz che lo rende ideale per gli appassionati di gaming, con un tempo di risposta di 1 ms. È compatibile con le tecnologie FreeSync e G-Sync e offre connettori HDMI 2.0 e DP 1.2.

È in promozione su Geekbuying a 219 euro con il codice 7TNUPI3L

Questa era dunque una selezione dei prodotti più interessanti in promozione su Geekbuying per il Black Friday ma potete trovare numerose altre occasioni di risparmio visitando la pagina dedicata all’evento, raggiungibile tramite il link sottostante.

Il Black Friday di Geekbuying

Informazione Pubblicitaria