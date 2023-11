DAZN coglie l’occasione rappresentata dal Black Friday per celebrare l’acquisizione dei diritti TV per la trasmissione delle partite della Serie A per fino al 2029. Fino a domenica 26 novembre, infatti, per tutti i nuovi utenti che scelgono DAZN c’è una nuova promozione da cogliere al volo. Il piano Standard, infatti, è attivabile a prezzo scontato per i primi 3 mesi, senza vincoli di alcun tipo. Vediamo i dettagli della promo.

DAZN Standard a prezzo più che dimezzato per il Black Friday

La nuova promozione di DAZN per il Black Friday è molto semplice: l’abbonamento Standard è disponibile al prezzo scontato di 19,90 euro invece di 40,99 euro. Lo sconto è valido per i primi tre mesi. La versione proposta in offerta dell’abbonamento a DAZN non ha vincoli ed è, quindi, possibile interrompere la sottoscrizione (con un preavviso di 30 giorni), senza alcun costo, alla fine del periodo promozionale. Attivando oggi l’offerta sarà possibile, in ogni caso, accedere a DAZN a prezzo più che dimezzato fino a fine febbraio. La promozione del Black Friday sarà attivabile, esclusivamente online, tramite il link qui di sotto, fino a domenica 26 novembre.

Ricordiamo che il piano Standard consente di registrare fino a 6 dispositivi con la possibilità di utilizzo di 2 dispositivi in contemporanea utilizzando la stessa rete Internet. L’accesso contemporaneo da due dispositivi con due diverse connessioni non è disponibile (è necessario puntare sul piano Plus). Da notare, inoltre, che con Standard è possibile attivare il canale Zona DAZN, disponibile su Sky e Tivùsat, al costo di 7,5 euro al mese. Per attivare subito la promozione, quindi, basta collegarsi al sito di DAZN.

