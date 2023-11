Aitana Lopez è un’avvenente venticinquenne di Barcellona dalla chioma rosa che si guadagna da vivere come influencer. In pochi mesi è riuscita a catturare più di 121.000 follower su Instagram e le sue foto ottengono migliaia di visualizzazioni e reazioni, nonché messaggi privati, anche da ​​celebrità, che le chiedono di uscire.

Ma questa modella non è una persona reale, in quanto è stata prodotta utilizzando l’intelligenza artificiale. Ecco la storia raccontata dal suo creatore.

Aitana Lopez è l’influencer perfetta, in tutti i sensi

L’estate scorsa Rubén Cruz, fondatore dell’agenzia The Clueless e creatore di Aitana Lopez, stava attraversando un periodo difficile a causa delle continue difficoltà nel gestire gli influencer in carne e ossa, vuoi per ego, manie o semplicemente perché il loro unico scopo è quello di fare un sacco di soldi posando.

È così che Cruz spiega di aver deciso di creare da zero un’influencer perfetta da utilizzare come modello per i brand. Perfetta in tutti i sensi, poiché l’estetica non sembra l’unico punto di forza di Aitana, come per molti altri influencer virtuali che popolano i social.

La ragazza ha una personalità esuberante, passionale e nasce come un’appassionata di fitness e videogiochi, determinata e dal carattere complesso.

Ogni settimana il team dell’agenzia si riunisce per creare la sua vita fittizia, decidendo cosa farà di giorno in giorno e quali foto verranno caricate sul suo profilo Instagram per nutrire i follower che vogliono sapere di lei, poiché il team dopo un mese si è reso conto le persone erano interessate anche alla sua vita.

Cruz spiega che Aitana è stata creata in base a ciò che piace di più alla società di questi tempi, pensando ai gusti, agli hobby e alle nicchie che sono stati di tendenza negli ultimi anni, come la cultura orientale dalla quale ha ereditato i capelli rosa e il suo lato da gamer.

Aitana Lopez guadagna poco più di 1.000 euro a pubblicità ed è recentemente diventata il volto di Big, azienda di integratori sportivi, e per arrotondare carica le sue foto in lingerie su Fanvue, una piattaforma simile a OnlyFans. Chissà se nel tempo libero gioca a Genshin Impact.

