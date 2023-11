La tecnologia la fa sicuramente da padrona nelle offerte del Black Friday, dove troviamo anche prodotti particolari come Longer RAY5, un incisore/taglierina laser protagonista di un’ottima offerta. Si tratta di prodotti che stanno rapidamente uscendo dalla nicchia di chi li usa per lavoro, grazie a prezzi sempre più competitivi che li rendono particolarmente appetibili anche per i semplici appassionati di tecnologia.

Prima di illustrarvi le due offerte relative a questa taglierina, scopriamo quali sono le caratteristiche che la rendono conveniente e interessante.

Una taglierina/incisore completa ed evoluta

Longer RSAY5 è equipaggiata con un laser da 20 watt, in grado di tagliare a una profondità nettamente superiore rispetto ai modelli di generazione precedente che utilizzano tipicamente laser da 10 watt. È possibile ad esempio tagliare legno di pino spesso 15 millimetri e una lastra di acrilico dello spessore di 8 millimetri, così come acciaio spesso 0,05 millimetri.

Longer RAY5 non è solo una taglierina laser, visto che può anche incidere numerosi materiali, grazie a una tecnologia di compressione laser che riesce a creare punti che misurano 0,08 x 0,1 millimetri, così da ottenere linee sottili, trame più definite e più in generale disegni di qualità superiore. La testina è predisposta per il montaggio di varie tipologie di pompe d’aria, così da lasciare la superficie il più pulita possibile.

Lo schermo a colori da 3,5 pollici permette di controllare ogni fase dei processi di incisione o taglio, ed è possibile trasferire i dati dal proprio computer via WuFi, cavo USB o utilizzando una SD per l’utilizzo in modalità stand-alone. Una serie di interruttori impediscono inoltre che la testina laser esca dai limiti danneggiando i supporti o la superficie su cui è appoggiata.

Il raggio laser viene interrotto, come misura di sicurezza, quando la taglierina viene inclinata, in caso di fiamme, interruzione della connessione dati o se la testina resta immobile sullo stesso punto per più di 15 secondi. È presente anche un filtro attorno alla testina di stampa, per proteggere gli occhi dell’utente. Il modulo laser è dotato di una lente protettiva rimovibile, per evitare che il fumo possa sporcarla eccessivamente, riducendo l’efficacia del raggio. Non dimenticate che con un laser da 20 watt è possibile incidere in maniera particolare le superfici metalliche, provocando una ossidazione istantanea che vi permette di ottenere una ricca gamma di colori vivaci.

Lo store online di Longer, su cui sono attive le promozioni che vi segnaliamo oggi, spedisce gratuitamente dai magazzini in Europa entro tre giorni dalla ricezione dell’ordine, offre la possibilità di reso gratuito entro 15 giorni, pagamenti con PayPal o Klarna (pagamenti dilazionati) con una garanzia di 12 mesi sui principali prodotti.

L’offerta del Black Friday

Per il Black Friday Longer vi offre due diverse opzioni. La prima prevede l’acquisto di Longer RAY5 a soli 479 dollari utilizzando il codice Y2REKQ1B, mentre la seconda include, oltre alla taglierina/incisore anche il sistema di assistenza ad aria (valore 90 dollari), al prezzo di 539 dollari. A seguire i link per l’acquisto dallo store ufficiale.

