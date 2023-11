Natale è ormai dietro l’angolo e per qualcuno è giunto il momento di pensare a un regalo davvero particolare per i propri figli, nipoti, parenti o amici. Se volete qualcosa di decisamente particolare, e avete un budget adeguato, la proposta che vi segnaliamo oggi è davvero unica e farà sicuramente la felicità di chi riceverà questo regalo.

Parliamo di HYPER GOGO Cruiser 12, disponibile anche in versione Plus, una moto elettrica che nelle forme ricorda i classici chopper protagonisti di numerosi film on the road americani ma che sempre più spesso vediamo circolare anche sulle nostre strade. Parliamo di una moto elettrica dedicata ai bambini, di un livello superiore però rispetto alle classiche moto giocattolo che troviamo spesso nei negozi specializzati.

HYPER GOGO Cruiser 12 e 12 Plus

La qualità di Cruiser 12 e 12 Plus si vede già dai materiali utilizzati per la sua costruzione: il telaio infatti è interamente realizzato in acciaio, gli pneumatici sono in gomma antiscivolo e resistenti all’usura, è presente un freno sul mozzo posteriore con comando sull’impugnatura sinistra, manopole antiscivolo e una sella dal design comodo ed ergonomico. E non manca un cavalletto per parcheggiare la moto in tutta sicurezza, senza correre il rischio di vederla cadere.

Decisamente elevata anche l’autonomia, grazie a un pacco batteria da 21,9V/5,2 Ah presente su entrambi i modelli, che permette di percorrere fino a 12 chilometri con una singola carica. Il motore da 160 watt permette di raggiungere una velocità massima di 16 Km/h, abbastanza per garantire parecchio divertimento in sicurezza. Sulla manopola di destra è presente il comando per selezionare anche le due velocità inferiori, limitate rispettivamente a 8 e 12 Km/h, ideale per i bambini più piccoli o per prendere confidenza col mezzo per i primi chilometri.

Il carico massimo supportato è di 65 Kg, mentre l’altezza dovrebbe essere compresa tra i 90 e i 160 centimetri, comprendendo quindi bambini di qualche anno ma anche ragazzini di 13-14 anni. La certificazione IP6 garantisce che pioggia e schizzi d’acqua non creino problemi di sorta, ed è possibile scegliere tra quattro diverse colorazioni per soddisfare i gusti di ognuno.

La versione Plus aggiunge ancora maggior realismo, mantenendo design e caratteristiche della versione base. Sono infatti presenti una luce anteriore e due luci posteriori, un effetto nebbia che simula l’uscita di fumo dai tubi di scarico, per un’esperienza ancora più divertente e realistica. A tutto questo si aggiungono gli effetti luminosi e sonori del motore e uno speaker Bluetooth per ascoltare qualche buon pezzo rock, magari Slow Ride dei Foghat, per sentirsi dei veri rider.

Entrambi i modelli sono disponibili su Amazon con un coupon esclusivo e spese di spedizione incluse, ma anche su Geekbuying, noto store online, con spedizione gratuita dai magazzini europei. A seguire link e codici sconto per le due versioni:

