La tecnologia legata ai droni ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e oggi bastano poche decine di euro per portarsi a casa dispositivi ricchi di funzioni. È il caso di questo LS-S1S, proposto da Cafago a un prezzo particolarmente interessante, con IVA e spese di spedizione dalla Germania incluse.

Questo significa che non dovrte pagare alcun costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce a casa vostra, visto che il prodotto è già sul suolo europeo e il venditore ha già adempiuto agli obblighi di legge.

Drone con doppia fotocamera

Il drone in questione è dotato di doppia telecamera, una frontale e una inferiore, perfette dunque sia per il volo in prima persona sia per riprese dall’alto, senza dover ricorrere a particolari acrobazie. È estremamente compatto, visto che da chiuso misura appena 18 x 8 x7 centimetri, ma una volta spiegate le ali e aperte le eliche raggiunge i 29 x 23 x 7 centimetri. Nella confezione di vendita è inoltre presente una custodia per il trasporto, nella quale inserire anche il radiocomando.

Quest’ultimo permette di alloggiare lo smartphone, su cui andrà installata la companion app, così da poter rimanere collegati via WiFi al drone e ricevere immediatamente le immagini, a una distanza massima di 50 metri, mentre il drone può essere controllato fino a 100 metri. La batteria da 1,800 mAh permette di raggiungere i 18 minuti fi autonomia, mentre ci vogliono circa 60 minuti per la ricarica completa.

Entrambe le fotocamere utilizzano sensori in grado di scattare foto in 4K (3840 x 2160 pixel) e video in HD (1280 x 720 pixel), con stabilizzazione elettronica dell’immagine. Attraverso la companion app è possibile sfruttare le tante funzioni del drone, tra cui sistema di elusione degli ostacoli, per prevenire collisioni indesiderate, volo stazionario, pianificazione del percorso da seguire, utile per eventi sportivi, decollo e atterraggio con un tocco, perfetto per i principianti che temono di distruggere il drone, volo laterale e molto altro.

Nella confezione di vendita troverete, oltre al drone, anche il controllo remoto, la batteria, 4 eliche di riserva, un cavo di ricarica USB, un cacciavite, la borsa per conservare tutto e un paio di manuali. Potete acquistare LS-S1S su Cafago a soli 42,29 euro utilizzando il link sottostante.

