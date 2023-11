Sono decine di migliaia i prodotti in offerta in questi giorni nella Settimana del Black Friday ed è facile lasciarsi sfuggire qualche chicca come quella che vi segnaliamo oggi, disponibile su Amazon. Vista la stagione fredda, si tratta poi di un prodotto molto comodo, che vi permette di restare al caldo e di continuare a utilizzare lo smartphone.

Guanti Levi’s Ben Touch Screen

Semplici ma efficienti, i guanti Levi’s sono il giusto compromesso tra sobrietà e funzionalità, visto che tengono al caldo le mani ma permettono di utilizzare smartphone e smartwatch senza doverli togliere. Sono realizzati in lana ma grazie al particolare materiale che ricopre i polpastrelli, è infatti possibile utilizzare un qualsiasi tipo di schermo touch e interagire come a mani nude.

Sono disponibili in tre diverse colorazioni, blu, grigio e nero, per adattarsi a qualsiasi abbigliamento decidiate di utilizzare. Solitamente sono in vendita a 20 euro ma in occasione del Black Friday il loro prezzo è sceso in maniera davvero appetibile. In particolare la colorazione nera è scesa a soli 10 euro, un risparmio del 50%, ma nelle taglie S e M il risparmio è ancora superiore.

È infatti presente un coupon da 3,97 euro che fa scendere il prezzo complessivo a soli 6,03 euro, davvero un affare da non perdere, viso che le scorte sono limitate. Qui sotto trovate il link per l’acquisto, ricordate di controllare taglie e colori per essere certi di ottenere il prezzo più basso possibile.

