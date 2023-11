Aggiornare l’elenco delle reti Wi-Fi è un’operazione alquanto scomoda su Windows, ma ora Microsoft sta finalmente provvedendo con una soluzione che appare logica.

La società sta infatti implementando in Windows 11 un pulsante apposito che permetterà di aggiornare con un clic l’elenco delle reti Wi-Fi disponibili.

Windows 11 introdurrà un pulsante per aggiornare le reti Wi-Fi

Come riportato su X da PhantomOcean3, la versione più recente di Windows 11 Canary aggiunge un pulsante di aggiornamento delle reti in fondo all’elenco delle reti Wi-Fi disponibili.

L’autore del post fa notare che detto pulsante stranamente non era stato documentato nelle note relative alla patch di Windows 11 Canary, tuttavia c’è un motivo.

Brandon LeBlanc, Senior Program Manager di Windows Insider, ha spiegato che sebbene il pulsante fosse implementato e utilizzabile non funzionava ancora a dovere, quindi il team ha avuto bisogno di ulteriore tempo per farlo funzionare come previsto, prima di annunciarlo nelle note di rilascio.

Dato che l’aggiornamento è ancora nella build Canary, potrebbe essere necessario un certo di tempo prima che il pulsante di aggiornamento delle reti Wi-Fi disponibili venga implementato per la versione stabile di Windows 11, tuttavia LeBlanc anticipa che a breve arriveranno ulteriori informazioni in merito.

