SanDisk Extreme Pro è una delle unità SSD esterne più veloci disponibili sul mercato, ma nonostante la buona reputazione del marchio ci sono segnalazioni secondo cui questo modello ha dei problemi.

Gli utenti con unità difettose si aspettavano di cavarsela con un aggiornamento del firmware, ma un nuovo rapporto suggerisce che il problema potrebbe essere di natura hardware .

Le unità SSD SanDisk Extreme Pro difettose potrebbero avere problemi di fabbricazione

Secondo la società di recupero dati Attingo Data Rescue, i problemi con le unità SanDisk Extreme Pro sono una conseguenza di un difetto di progettazione e di fabbricazione.

La società sostiene che il problema è il risultato di contatti impropri dovuti a saldature scadenti, oltre al fatto che i componenti utilizzati sono decisamente troppo grandi per il layout del PCB.

Western Digital tuttavia afferma che non è a conoscenza di alcun problema hardware e afferma che mentre sta raccogliendo maggiori informazioni in merito alle segnalazioni, al momento non crede che i problemi del prodotto siano di natura hardware, aggiungendo che l’azienda ha risolto con successo le problematiche con l’aggiornamento del firmware.

Apparentemente Attingo Data Rescue ritiene che WD possa essere a conoscenza dei problemi di fabbricazione del prodotto, anche se non lo ha ammesso, facendo notare che alcuni lotti più recenti del modello sono stati aggiornati con l’inclusione di resine epossidiche per migliorare la situazione.

