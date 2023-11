Anche se è un brand relativamente giovane, essendo nato quattro anni fa, yeedi ha saputo ritagliarsi un proprio spazio nel mercato degli aspirapolvere robot, grazie a soluzioni economiche ma complete e funzionali. In occasione della Settimana del Black Friday, che ha preso il via in queste ore, il brand ha lanciato una serie di sconti che sfiorano il 50%, ideali quindi per chi sta cercando un buon prodotto senza spendere cifre esagerate. Con le offerte yeedi infatti i prezzi partono da meno di 200 euro.

yeedi vac Max

È il più economico dei modelli yeedi di questa rassegna, ma questo non significa che yeedi vac max non sia un dispositivo valido. Ha una potenza di aspirazione di 3000 Pa, una batteria che gli consente di operare per più di tre ore prima di dover tornare alla base di ricarica e la possibilità di creare barriere virtuali per tenerlo lontano da alcune stanze o aree della casa.

È più sottile della maggior parte dei robot perché non usa una torretta laser ma un sistema visuale che gli permette di destreggiarsi tra le stanze della casa, creando una mappa accurata. Grazie al panno in microfibra può migliorare la pulizia in una sola passata, può essere controllato tramite l’applicazione con istruzioni vocali in italiano.

In occasione del Black Friday lo trovate in offerta su Amazon a 159,99 euro invece dei 279,99 euro del prezzo di listino.

yeedi Cube

Dal modello più economico a quello più costoso il passo è breve. yeedi cube è il modello più evoluto del brand, con una stazione di ricarica evoluta e con un sacco di funzioni avanzate. È infatti in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti, lava il pavimento con una tecnologia a vibrazione che pulsa 2.500 volte al minuto e non bagna tappeti e moquette, visto che è in grado di alzare il panno quando non è in uso.

La stazione di ricarica raccoglie lo sporco aspirato dal robottino e pulisce il panno con un sistema che rimuove ogni traccia di sporco, asciugandolo al termine delle operazioni per evitare la formazione di muffe e di cattivi odori. Il robot ha una potenza di aspirazione di 5.100 Pa e un’autonomia di tre ore, sufficienti anche per abitazioni di grandi dimensioni.

In occasione del Black Friday potete acquistarlo a 559,99 euro invece di 699,99 euro su Amazon, o allo stesso prezzo su eBay.

yeedi vac 2 Pro

Con una potenza di aspirazione di 3.000 Pa e quattro ore di autonomia, yeedi vac 2 Pro è capace di pulire a fondo anche abitazioni di grandi dimensioni, senza preoccuparsi di ostacoli imprevisti. È infatti dotato di un sistema di riconoscimento tridimensionale degli ostacoli che gli permette di evitarli senza interrompere la pulizia o perdere l’efficienza.

Con la tecnologia visuale crea una mappa accurata dell’abitazione, suddividendo le stanze e individuando il percorso migliore da seguire, così da non trascurare nessun punto della casa. Disattiva da solo la funzione di lavaggio quando passa sui tappeti, per evitare di rovinarli e tramite la companion app è possibile impostare in maniera precisa i parametri di funzionamento.

Fino al 27 novembre, quando il Cyber Monday terminerà questo periodo di sconto, potete acquistarlo su Amazon a 229,99 euro invece di 399,99 euro, prezzo di listino. È disponibile anche su eBay allo stesso prezzo.

yeedi Vac Station

Se volete un robot più evoluto, dotato quindi di una stazione di svuotamento automatico che vi eviti di dover vuotare il contenitore dello sporco, yeedi va station è la soluzione giusta. Con una potenza di 3000 Pa e una batteria che dura più di tre ore vi assicura la pulizia di case decisamente grandi, sempre in maniera accurata.

La tecnologia visuale permette di creare mappe precise e accurate, con la suddivisione automatica dei vari ambienti così da ottimizzare la pulizia o permetterne la personalizzazione. È possibile montare un panno in microfibra per migliorare ulteriormente il livello di pulizia, creare barriere virtuali e controllare il funzionamento utilizzando i principali assistenti vocali.

Potete acquistare yeedi vac station su Amazon a 299,99 euro, oppure su eBay sempre allo stesso prezzo.

yeedi vac 2

Chiudiamo con yeedi vac 2, uno dei modelli più interessanti per quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni. Ha una potenza di 3.000 Pa, navigazione visuale con sistema tridimensionale di riconoscimento degli ostacoli. Può montare un panno che viene inumidito per migliorare la pulizia, che viene effettuata in un solo passaggio.

È possibile ottenere una mappa precisa della casa, modificare la suddivisione delle stanze e decidere quali pulire, tutto tramite la companion app interamente in italiano. Fino al 27 novembre è in promozione su Amazon a 179,99 euro invece dei 349,99 euro del prezzo di listino.

