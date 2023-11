Manca ancora qualche giorno al Black Friday, il giorno più atteso dagli appassionati di shopping, online ma anche nei negozi fisici, ma sono già migliaia i prodotti in offerta. Tra questi troviamo anche quelli di Secretlab, azienda leader a livello mondiale nel mercato delle sedie da gaming, scrivanie e relativi accessori.

Chi è Secretlab

Anche se vengono definite da gaming, le sedie prodotte da Secretlab sono perfette anche per chi lavora da casa, per garantire la miglior ergonomia possibile durante tutta la giornata e arrivare a sera senza essere troppo affaticati. Qualche tempo fa vi abbiamo portato la nostra esperienza, raccontandovi come una sedia Secretlab possa cambiare completamente la vita, risolvendo i classici problemi di postura dovuti all’utilizzo di sedie errate o eccessivamente economiche.

Secretlab non è famosa solo per le sue sedie da gaming però, visto che produce anche alcune tra le migliori scrivanie in commercio, statiche o motorizzate per chi preferisce un desktop di tipo stand-up. E non dimentichiamo le decine di accessori, indispensabili per rendere unica e ancora più confortevole la propria postazione da gioco o da lavoro.

Ma quanto dura la promozione del Black Friday di Secretlab? Anche qui il brand ha deciso di concedere più tempo all’utente, senza vincolarlo a uno singolo giorno. Ecco che la prima fase, la Black Friday Sales, termina il 25 novembre, per lasciare il posto alla Cyber Monday Sales, che inizierà subito per protrarsi fino al 6 dicembre, lasciandovi quindi il tempo di pensare.

Ovviamente tutte le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte, per cui se siete intenzionati ad acquistare un prodotto vi consigliamo di procedere immediatamente, per non veder allungare i tempi di consegna. Andiamo dunque a scoprire le promozioni del Black Friday di Secretlab.

Sedie da gaming Secretlab

Sono tre i modelli in promozione per il Black Friday di Secretlab, a partire ovviamente da Secretlab TITAN Evo, il modello di punta del brand di cui trovate la nostra recensione completa a questo indirizzo. Disponibile in tre diverse misure, Small, Regular e XL, potete scegliere tra quattro diversi tipi di rivestimento.

Si parte dalla simipelle ibrida Secretlab Neo per passare al tessuto Softweave Plus Secretlab, passando per la pelle NAPA per arrivare a Exotic, il materiale utilizzato per la versione speciale Automobili Lamborghini. Per ciascuna tipologia di rivestimento potete scegliere tra diverse colorazioni, alcune delle quali sono delle vere e proprie skin, dedicate ai più famosi team di eSport, ai videogame più venduti e alcuni personaggi di film e videogiochi più amati dai fan. Troverete l’edizione dedicata a Harry Potter, quella alle principali case della serie del Trono di Spade, Batman, Joker, Superman e molto altro.

In occasione del Black Friday gli sconti su questa linea di prodotti possono arrivare fino a 100 euro, a seconda della taglia, rivestimento e colorazione. Scontata anche la linea Secretlab Classic, disponibile con tre diversi rivestimenti, pelle PU Prime 2.0, tessuto Softweave e pelle NAPA e numerose colorazioni, con sconti che vanno dai 100 euro per i modelli Classic arrivando a un massimo di 200 euro per le sedie in pelle NAPA.

Un’ottima occasione insomma per portarsi a casa le migliori sedie da gaming con un forte risparmio sul prezzo applicato durante l’anno. Ecco dunque i link per accedere direttamente alle offerte:

Scrivanie Secretlab

Oltre alla sedia volete acquistare anche una delle scrivanie della serie MAGNUS di Secretlab? Potete risparmiare fino a 160 euro sull’acquisto di una nuova scrivania, abbinando anche un tappetino della serie MAGPAD, di cui vi abbiamo parlato in maniera completa qualche settimana fa.

Potete optare per Secretlab Magnus, una classica scrivania in metallo con grande vano passacavi e una ricca quantità di accessori da acquistare separatamente, tra cui un secondo tappetino magnetico per mantenere sempre perfetta la superficie della scrivania. La scrivania è disponibile in quattro diverse colorazioni con prezzi che partono da poco più di 400 euro.

Sono invece ben 11 le varianti in cui è disponibile Secretlab MAGNUS Pro, la scrivania motorizzata del brand che permette di passare dalla posizione seduta a quella in piedi premendo un solo tasto. Se passate molte ore alla postazione da lavoro, apprezzerete sicuramente la possibilità di alzarvi, cambiare posizione e sgranchirvi le gambe, senza per questo veder calare la produttività. Anche in questo caso la lista di accessori è particolarmente ricca, dalle luci RGB ai supporti per il monitor, dagli accessori magnetici per fissare i cavi alle staffe per PC e cuffie.

Potete acquistare entrambi i modelli sul sito ufficiale utilizzando i seguenti link:

Secretlab MAGNUS

Secretlab MAGNUS Pro

Accessori Secretlab

Decisamente ricca anche la lista degli accessori con sconti di 30 euro su Secretlab SKINS e del 20% su una vasta selezione di accessori. Le Secretlab SKINS sono ideali per cambiare completamente il look alla vostra sedia e sono molto semplici da installare. Grazie alle cerniere infatti si infilano direttamente sulla sedia e aderiscono in maniera ottimale, diventando proprio una seconda pelle per la vostra sedia.

Perfetto per chi ha qualche segno di usura sulla sedia o semplicemente per chi si è stancato di una colorazione e vuole dare una nuova vita a un prodotto già splendido. Sono a vostra disposizione venti diverse SKINS, tutte compatibili esclusivamente con le sedie da gaming della linea Secretlab TITAN Evo.

Non finisce certo qui la lista degli accessori, tra i quali troviamo anche braccioli in gel o in memory foam, supporti per monitor, cuscini per migliorare il supporto lombare, staffe per sorreggere PC e cuffie, gadget come cuscini per il collo ma anche i nuovissimi poggiapiedi. In particolare vi segnaliamo Secretlab Premiun Footrest, recensito qualche giorno fa.

Potete scoprire tutti gli accessori in promozione per il Black Friday di Secretlab utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria