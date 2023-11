Un paio di giorni fa, HMD Global, casa degli smartphone e degli accessori targati Nokia, ha annunciato ufficialmente le nuove Nokia Clarity Earbuds 2+, cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore abbastanza economiche e piuttosto alla moda, almeno guardando le tre colorazioni in cui vengono proposte.

Analizzando poi la scheda tecnica, emerge come esse si configurino come un prodotto piuttosto interessante, che può contare ad esempio su una piattaforma targata Qualcomm e su una batteria a lunga durata. Scopriamo tutti i dettagli e il prezzo a cui vengono proposte.

Ecco le Nokia Clarity Earbuds 2+

Come anticipato in apertura, sono ufficiali (anche in Italia) le cuffie true wireless Nokia Clarity Earbuds 2+, nuova proposta economica, senza tuttavia troppe rinunce, del brand finlandese.

Queste cuffie, realizzate con il 60% di plastica riciclata e certificate IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua (buona notizia per l’utilizzo sotto la pioggia o durante gli allenamenti), possono essere ricaricate tramite la custodia (con batteria da 500 mAh che si ricarica in modalità wireless o tramite porta USB-C) che fornisce fino a 35 ore di riproduzione con cancellazione attiva del rumore (ANC).

Una delle caratteristiche di punta delle Clarity Earbuds 2+ è proprio la cancellazione attiva del rumore, affiancata da un doppio microfono per la riduzione del rumore e potenziata ulteriormente dalla tecnologia Qualcomm Clear Voice Capture che migliora di molto la qualità in chiamata, sia per l’utente che per l’interlocutore.

L’esperienza audio è, sulla carta, di grandissimo livello: le cuffie, infatti, ruotano attorno alla piattaforma Qualcomm S3 Sound e possono contare anche sulla tecnologia Qualcomm aptX, possibile grazie al Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone (la configurazione, su dispositivi Android, è rapida grazie al supporto a Fast Pair).

Queste le parole di Alex Lambeek, capo della divisione Accessori presso HMD Global:

Il suono è così bello che perfino i tuoi timpani danzeranno. Ricche di tecnologia, le Nokia Clarity Earbuds 2+ offrono un’esperienza audio chiara a te e agli interlocutori della chiamata.

Di seguito, invece, riportiamo le parole di Mike Canevaro, direttore della divisione Marketing presso Qualcomm:

Siamo entusiasti di vedere che questi auricolari supportano la nostra tecnologia aptX in modo che gli ascoltatori possano sperimentare una qualità musicale straordinaria, giochi senza ritardi e una solida connettività quando sono in movimento.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche complete delle nuove Nokia Clarity Earbuds 2+.

Dimensioni: 23 x 16 x 35 mm (singola cuffia) e 62 x 29 x 50 mm (custodia di ricarica)

x x (singola cuffia) e x x (custodia di ricarica) Peso: 4 grammi (singola cuffia) e 42 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Certificazione: IPX4 (resistenza agli schizzi)

(resistenza agli schizzi) Materiali: plastica (60% PCR)

(60% PCR) Tipologia cuffia: in-ear

Chip: Qualcomm Sound S3

Funzionalità: Cancellazione attiva del rumore (ANC) Doppio microfono per la riduzione del rumore Tecnologia Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) Indicatore di chiamata tramite anello luminoso

Connettività: Bluetooth 5.2 , USB Type-C Connettività multi-punto Supporto al Fast Pair Modalità a bassa latenza

, Batteria: 48 mAh (singola cuffia) e 500 mAh (custodia di ricarica) Ricarica wireless o tramite la porta USB-C Autonomia fino a 7 ore con ANC attivo (singola ricarica) Autonomia fino a 35 ore con ANC attivo (con custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle nuove Nokia Clarity Earbuds 2+

Le nuove cuffie true wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore Nokia Clarity Earbuds 2 + sono già disponibili all’acquisto, Italia inclusa, nelle tre colorazioni So Purple, So Pink e So Gray.

Al momento, le cuffie sono proposte al prezzo consigliato di 79,99 euro sul sito ufficiale Nokia ma, vista la disponibilità delle altre cuffie dell’azienda, è molto probabile che presto possano arrivare anche su Amazon.

Acquista le Nokia Clarity Earbuds 2 + sul sito ufficiale di Nokia

