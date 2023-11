Il Black Friday è ormai alle porte, ma gli appassionati di shopping hanno un’altra occasione di risparmio con il Single’s Day, la festa di origine asiatica nata per festeggiare l’orgoglio di essere single che negli anni è diventata un fenomeno globale, investendo anche il nostro Paese.

Anche Godeal24, store online che in questi anni abbiamo imparato a conoscere per le sue offerte particolarmente vantaggiose, ha deciso di lanciare una nuova promozione incentrata proprio sulla giornata dedicata ai single, con i migliori prodotti Microsoft ma non solo. Tra i prodotti in offerta trovate i classici Windows 10 e Windows 11, ideali per chi vuole aggiornare un vecchio computer ho deve assemblare una nuova build.

Shopping festival

Non mancano ovviamente le chiavi per Microsoft Office, sia nella nuova versione 2021 che nella precedente 2019, più economica ma comunque valida. Come sempre sono presenti bundle per chi deve acquistare entrambi i software, ma anche ulteriori sconti per chi acquista pacchetti con più licenze (fino a 5), da condividere magari con i propri amici o familiari, o per aggiornare tutti i computer di casa.

Ricordate che Godeal24 offre un servizio di assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che tutte le licenze acquistate sono originali al 100%. Questo significa che potrete ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza e quelli contenenti nuove funzionalità che saranno rilasciate dai rispettivi produttori fino a quando il software sarà supportato ufficialmente.

E se lavorate in una grande azienda potete dare un’occhiata alla campagna Business Wholesale che offre sconti ancora più interessanti per grandi quantità di licenze.

Utilizzando il codice sconto SGO62 potete ottenere uno sconto del 62% su alcuni bundle che vi permettono di avere un risparmio combinato sull’acquisto di Windows e Office.

Il codice SGO50 permette invece di avere uno sconto del 50% su alcune versioni particolari di Windows e applicazioni Office non incluse nei classici pacchetti.

E per tenere sempre in ordine il vostro computer non dimenticate di dare un’occhiata alla selezione dei migliori tool.

Su Godeal24 potete pagare anche con PayPal, per una ulteriore sicurezza, ricordando che su TrustPilot la compagnia ha ottenuto il 98% di giudizi estremamente positivo, a testimonianza della sua affidabilità. Per qualsiasi problema potete rivolgervi al servizio di supporto tecnico che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria