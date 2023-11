Partono anche le offerte del Black Friday di Sky. Per tutti i nuovi clienti, fino al prossimo 27 di novembre, c’è la possibilità di accedere a un’offerta davvero interessante. Il bundle composto da Sky TV e Netflix è disponibile al prezzo scontato di 14,90 euro al mese. C’è poi la possibilità di aggiungere Sky Cinema oppure Sky Sport, con un costo agevolato e con un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Vediamo i dettagli della promozione di Sky per il Black Friday.

Sky lancia la sua offerta per il Black Friday

C’è tempo fino al prossimo 27 di novembre per sfruttare le offerte del Black Friday. Le opzioni disponibili per i nuovi utenti sono tre:

Sky TV + Netflix con piano Base al costo di 14,90 euro al mese

+ con piano Base al costo di Sky TV + Netflix con piano Standard + Sky Cinema con Paramount Plus al costo di 19,90 euro al mese con un Buono Amazon da 50 euro in regalo

+ con piano Standard + al costo di con un in regalo Sky TV + Netflix con piano Standard + Sky Cinema al costo di 24,90 euro al mese con un Buono Amazon da 50 euro in regalo

Tutti gli abbonamenti proposti in sconto includono anche l’accesso a Sky Go. A tutti i piani è possibile anche aggiungere il piano Sky Calcio, al costo di 5 euro al mese, oltre che Sky Kids, al costo di 5 euro al mese. Da notare, inoltre, che il costo è sempre scontato per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, non ci saranno vincoli e sarà possibile interrompere il contratto oppure rinnovare l’offerta Sky con lo sconto applicabile in quel momento.

Per attivare una delle offerte Sky per il Black Friday è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Attiva qui una delle offerte Sky per il Black Friday <<

Da notare, inoltre, che c’è un’altra offerta da tenere in considerazione. Sky WiFi, l’abbonamento proposto da Sky per la connessione Internet di casa, è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 12 mesi. Con 10 euro in più al mese è, invece, possibile aggiungere Sky Cinema oppure Sky Sport. Per i già clienti Sky TV, infine, l’attivazione di Sky WiFi consente di ottenere un Buono Amazon da 75 euro. Maggiori dettagli sulle promozioni di Sky WiFi sono disponibili di seguito.

>> Attiva qui Sky WiFi da 24,90 euro al mese <<

Per aggiornamenti quotidiani sulle migliori offerte per prodotti tech e servizi potete seguire il nostro canale Telegram Offerte.Tech. In alternativa, c’è anche il nuovo canale WhatsApp Offerte.Tech.