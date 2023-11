Gli smartphone sono ormai diventati una delle piattaforme da gioco più utilizzate, tanto che sono parecchi i produttori che hanno realizzato delle soluzioni ad hoc, con tasti dedicati e accessori per garantire una migliore esperienza. Se non volete acquistare uno smartphone da gaming ma volete qualcosa che vi aiuti a giocare in maniera più coinvolgente, oggi abbiamo l’accessorio che fa al caso vostro.

Ipega Gamepad

La proposta odierna arriva da Cafago, noto store online che spedisce senza alcun costo aggiuntivo anche nel nostro Paese, con prezzi che includono IVA e spese di spedizione. Oggetto della promozione è Ipega Gamepad PG-9076, un controller wireless che ricalca quelli delle tradizionali console, con tanto di supporto per fissare lo smartphone.

La connessione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth e dispone di una batteria interna da 380 mAh che garantisce fino a 15 ore di gioco continuo. Non si tratta però di un dispositivo compatibile solo con gli smartphone, visto che è compatibile anche con macOS e Windows e grazie alla connettività wireless a 2,4 GHz è possibile utilizzarlo anche con PlayStation 3 usando il dongle che può essere alloggiato nel controller.

Il controller dispone di due stick analogici, uno stick digitale, 10 pulsanti frontali e 4 dorsali (due dei quali analogici), tutto personalizzabile e compatibile con oltre un migliaio di titoli già disponibili sul Play Store. In line di massima è compatibile con qualsiasi titolo che abbia il supporto per il gamepad, offrendo una modalità di controllo più precisa e realistica.

Tutto questo a un prezzo particolarmente competitivo, appena 14,39 euro, IVA e spese di spedizione incluse. Questo significa che non dovrete pagare alcun dazio doganale o adeguamento IVA all’arrivo del prodotto nel nostro Paese.

Acquista Ipega PG-9076 su Cafago a 14,39 euro

