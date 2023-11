Roborock è tra i produttori di robot aspirapolvere più conosciuti in un mercato in costante evoluzione. Se state cercando un’ottima occasione per portarvi a casa un nuovo robottino, oggi vi segnaliamo un paio di proposte attive su Amazon e su eBay, che vi permetteranno di risparmiare notevolmente su due modelli di fascia alta e medio alta.

Roborock S8

Presentato qualche mese fa, questo robot fa parte della più recente linea lanciata dal produttore asiatico e si caratterizza per la presenza di una doppia spazzola di aspirazione che consente di raccogliere in maniera molto più veloce peli e capelli. Il suo motore riesce a generare una potenza di aspirazione di ben 6.000 Pa, più del doppio rispetto al modello precedente, tra le più alte della sua categoria.

Roborock S8 è in grado anche di lavare il pavimento con un sistema sonico che utilizza un mocio inumidito costantemente e strofinato sul pavimento fino a 3.000 volte al minuto. Viene inoltre sollevato fino a 5 millimetri per evitare di trascinare sporco e umido, lasciando così il pavimento perfettamente pulito.

Il sistema di navigazione utilizza un laser e un sistema di rilevamento degli ostacoli con luce strutturata 3D. In questo modo l’algoritmo è in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti senza deviare eccessivamente dal proprio percorso, mantenendo sempre una elevata efficienza.

Tutte le operazioni possono ovviamente essere gestite e controllate tramite la companion app da installar sul proprio smartphone, Android o iOS. Potete acquistare Roborock S8 su Amazon a soli 549 euro invece di 699 euro utilizzando il coupon da 10 euro presente nella pagina.

Roborock S7 Max Ultra

Se avete a disposizione un budget più consistente, e volete uno tra i migliori robot aspirapolvere attualmente in commercio, potete invece puntare su Roborock S7 Max Ultra, dotato di una base di ricarica particolarmente evoluta. Il robot dispone di una potenza di aspirazione di ben 5.500 Pa e può lavare il pavimento con un sistema a ultrasuoni, con il panno che viene sfregato fino a 3.000 volte al minuto sul pavimento per rimuovere anche le macchie più resistenti.

La navigazione è estremamente precisa grazie al sistema LDS che pianifica i percorsi di pulizia più intelligenti, per ottenere risultati ottimali anche in totale assenza di luce. Tramite la companion app è possibile escludere dalla pulizia alcune arre della casa o creare barriere virtuali, perfette se avete decorazioni temporanee che non volete rovinare, come l’albero di Natale.

La base di ricarica include un sacchetto da 2,5 litri per la raccolta della polvere, da sostituire ogni 2 mesi circa, un serbatoio da 3 litri per l’acqua pulita, per rifornire automaticamente il robot prima di ogni lavaggio, e un serbatoio da 2,5 litri per l’acqua sporca, aspirata dopo che i panni di lavaggio sono stati puliti all’interno della base.

Potete acquistare Roborock S7 Max Ultra su Amazon a 929 euro invece di 1.199 euro utilizzando il coupon da 270 euro presente nella pagina, oppure a 999 euro su eBay.

