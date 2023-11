ADATA, brand che conosciamo soprattutto per le memorie RAM e gli SSD, ha annunciato nelle scorse ore il nuovo ADATA SE920, il suo primo drive esterno con interfaccia USB4 e probabilmente uno dei primi SSD di fascia alta per il segmento consumer a sfruttare l’ultima versione dello standard USB. Compatibile ormai con tutte le ultime piattaforme AMD e Intel di nuova generazione, l’USB4 può garantire velocità di trasferimento dati sino a 40 Gbps, in linea per intenderci con una Thunderbolt 4.0; tale caratteristica si traduce come vedremo in prestazioni sequenziali che si avvicinano a 4 GB/s, un aiuto di non poco conto per chi lavora molto con dischi esterni e deve muovere file di grandi dimensioni.

ADATA SE920 può trasferire un video da 10 GB in circa 3 secondi

Inutile dire che l’ADATA SE920 punta tutto sulle prestazioni, enfatizzando la più recente interfaccia USB4 che, allo stesso tempo, deve essere abbinata a un SSD dotato di un controller e memorie NAND all’altezza della situazione. Purtroppo l’azienda non ci fornisce al momento queste informazioni, limitandosi alla velocità di trasferimento sequenziale in lettura/scrittura: 3.800 MB/s in lettura e 3.700 MB/s in scrittura, il tutto ovviamente solo quando usiamo l’interfaccia USB4.

Questo SSD è equipaggiato con una porta USB-C, risultando retrocompatibile con USB 3.2 e USB 2.0, ma come di consueto andando a perdere sul lato prestazionale; anche l’utilizzo via Thunderbolt 4 (a detta del produttore) potrebbe inficiare le prestazioni, limitandole a soli 3.200 MB/S nelle operazioni in scrittura. Con queste caratteristiche la proposta ADATA è attualmente la più veloce sul mercato per quanto riguarda gli SSD esterni, anche se dati alla mano siamo distanti dai più veloci SSD PCI-E 4.0.

Riguardo il resto delle specifiche tecniche, spicca sicuramente il design rugged e lo chassis “semi” spazzolato in alluminio che, senza dubbio, aiuta a smaltire il calore della componentistica; se questo però non dovesse bastare, ADATA ha integrato anche una micro ventola che dovrebbe limitare al massimo il fenomeno del throttling, abbattendo le temperature di ulteriori 10° C. Basterà fare una leggera pressione sullo chassis per attivare la piccola ventola e allo stesso tempo estendere il case dell’SSD. Chiudiamo con il dato relativo alla compatibilità, assicurata da ADATA per sistemi operativi Windows, Mac OS, Linux e Android.

Specifiche tecniche SSD ADATA SE920

Tipologia: SSD esterno USB-C

Interfaccia: USB4 40 Gbps

Capacità: 1 e 2 TB

Dimensioni: Fan-off (Case chiuso): 105 x 64,2 x 15,9 mm Fan-on (Case aperto): 122,56 x 64,2 x 15,9 mm

Peso: 181,52 grammi

Lettura sequenziale: sino a 3,800 MB/sec

Scrittura sequenziale: sino a 3,700 MB/sec (3.200 MB/s su Thunderbolt 4)

Compatibilità: Windows 10, Windows 11, Mac OS 13 e superiori, Android 13 e superiori, Console

Interfaccia/porta USB-C

Retrocompatibile con USB 3.2/3.1 e USB 2.0

Garanzia 5 anni

Disponibilità e prezzo

ADATA al momento non ha reso noti i dettagli riguardo disponibilità e prezzo del nuovo SSD esterno SE920; i modelli disponibili saranno due con capacità da 1 TB e 2 TB, la garanzia è estesa a cinque anni. Volendo fare qualche ipotesi sul prezzo, pensiamo di essere sulla fascia dei 200-250 euro, almeno guardando a quello che offre la concorrenza. ADATA SE920 dovrebbe arrivare presto anche su Amazon Italia dove attualmente troviamo diverse proposte che interessano il catalogo dell’azienda taiwanese.

