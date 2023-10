State cercando un nuovo monitor per il vostro PC, magari con una frequenza di refresh e delle caratteristiche che possano permettervi di utilizzarlo anche per il gaming, oggi abbiamo tre proposte che fanno al caso vostro.

Arrivano direttamente da Geekbuying, noto store online cinese che in questo caso spedisce dai magazzini in Europa, senza costi aggiuntivi e con la sicurezza di avere tempi di consegna particolarmente ridotti rispetto alle spedizioni dalla Cina e soprattutto nessun dazio doganale o adeguamento IVA.

Tutte e tre le proposte sono targate KTC, un brand che si sta facendo conoscere anche nel nostro Paese per il rapporto qualità/prezzo molto elevato. Scopriamo insieme le tre proposte, pensate per coprire diverse esigenze anche dal punto di vista del budget necessario per acquistarli.

KTC H24V13

Costa meno di 100 euro, grazie anche al codice sconto che trovate più sotto, il monitor KTC H24V13, con diagonale da 23,8 pollici e risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) e frequenza di refresh a 100 HZ, per avere una resa migliore con i giochi ma anche nella riproduzione di contenuti multimediali.

Il pannello, di tipo VA, ha un contrasto dinamico di 4.000:1 e riproduce il 104% della gamma RGB per garantire una resa cromatica di qualità, grazie anche al supporto allo standard HDR10. La tecnologia Adaptive Sync permette di sincronizzare in maniera dinamica la frequenza di refresh, evitando scatti e lag sia nel gioco che nell’uso quotidiano del computer.

La connettività include una porta HDMI e una classica VGA, così da risultare compatibile anche con PC più datati e lo schermo ha una bassa emissione di luce blu, per ridurre l’affaticamento della vista. Potete acquistare KTC H24V13 su Geekbuying a 94,99 euro utilizzando il codice TuttoH24V13.

KTC H27V13

Se il budget a vostra disposizione è leggermente superiore potete puntare a KTC27V13, che riprende di fatto le caratteristiche del modello precedente offrendo però uno schermo di dimensioni maggiori. In questo caso infatti il pannello è una unità VA da 27 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, frequenza di refresh di 100 HZ, contrasto 4000:1 e copertura del 106% della gamma RGB,

Ritroviamo la certificazione per la bassa emissione di luce blu, il supporto HDR10, la tecnologia Adaptive Sync per regolare in maniera dinamica la frequenza di refresh, il supporto VESA e la possibilità di regolare l’inclinazione dello schermo. Anche la connettività non cambia, con HDMI e VGA per computer nuovi e vecchi.

Potete acquistare KTC27V13 su Geekbuying a 149,99 euro utilizzando il codice TuttoH27V13.

KTC G27P6

Il terzo modello è decisamente più costoso e performante, adatto quindi a chi cerca un monitor soprattutto per il gioco senza però rinunciare anche dal punto di vista della connettività. Lo schermo utilizza un pannello OLED che ha una diagonale da 28 pollici con risoluzione di 2560 x 1440 pixel e refresh fino a 240 HZ, contrasto di 1.500.000:1, supporto HDR10, copertura del 136% della gamma sRGB e tempo di risposta GTG di 0,03 ms.

Ha due speaker integrati, con una potenza complessiva di 65 watt, per offrire un’esperienza multimediale di alto livello e dal punto di vista della connettività non teme rivali. È dotato infatti di presa per cuffie, due porte HDMI 2.0, una porta DP 1.4, una USB-C che può erogare fino a 65 watt di potenza, una porta USB per il collegamento al PC e due porte USB a cui collegare eventuali periferiche.

La luminosità raggiunge le 450 cd/m2 con una bassa emissione di luce blu, e con FreeSync e G-Sync le immagini saranno sempre nitide e senza scatti.

Potete acquistare KTC G27P6 su Geekbuying a 739,99 euro utilizzando il codice TuttoG27P6.

Informazione Pubblicitaria