NVIDIA annuncia un aggiornamento della sua tecnologia RTX Video Super Resolution per il miglioramento in tempo reale dei video grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale.

La versione 1.5 fornisce una maggiore fedeltà grafica complessiva e dettagli preservati, upscaling per video nativi e supporto per le GPU GeForce RTX serie 20.

Con il nuovo update le immagini migliorate con l’IA preservano i dettagli in modo più accurato

durante il processo di upscaling, consentendo allo spettatore di apprezzare anche i dettagli più piccoli e immagini complessivamente più nitide e chiare che mai.

Il Driver Game Ready di ottobre che include anche RTX VSR 1.5 è già disponibile per il download.

NVIDIA si prepara per il prossimo TwitchCon

Con l’occasione NVIDIA scalda i motori in vista del prossimo TwitchCon, il più grande raduno di streamer del mondo, presentando la talentuosa personalità di Twitch Runebee, che entra nel In the NVIDIA Studio di questa settimana per condividere i suoi suggerimenti per il live streaming e spiega come l’IA e l’accelerazione GPU RTX siano necessari nella sua attività creativa.

Infine NVIDIA ricorda di partecipare alla #SeasonalArtChallenge inviando opere d’arte spettrali a tema Halloween durante il mese di ottobre e opere a tema raccolto e autunno a novembre. Per maggiori informazioni è possibile visitare il blog In The NVIDIA Studio.

