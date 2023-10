Nell’ultimo anno iPhone 14 Pro Max ha stabilito alcuni record per quanto riguarda la velocità media di download con connessioni mobile e il suo successore sembra essere ancora migliore da questo specifico punto di vista: stiamo ovviamente parlando di iPhone 15 Pro Max.

Stando al nuovo report di Ookla, infatti, l’ultimo smartphone di punta di Apple pare sia capace di garantire agli utenti un miglioramento vicino al 100% per le velocità di download su rete mobile negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti è iPhone 15 Pro Max il re della velocità di download

Lo scorso autunno iPhone 14 Pro Max è stato lo smartphone più veloce per quanto riguarda il download secondo i report di Ookla, facendo poi registrare un calo di velocità media nei mesi successivi.

Ebbene, nel terzo trimestre del 2023 iPhone 15 Pro Max è riuscito a vantare una velocità media di download di 251,37 Mbps, superando di circa il 10% iPhone 15 Pro (che ha registrato una velocità media di 227,41 Mbps) e del 96,6% iPhone 14 Pro Max (che nel secondo trimestre del 2023 è arrivato alla velocità media di 127,83 Mbps).

In sostanza, al momento i due nuovi smartphone di punta sono quelli che, nel mercato statunitense, sono in grado di garantire le velocità più elevate in download, seguiti a distanza da Samsung Galaxy S23 Ultra (con una velocità media di 159,15 Mbps) e da Samsung Galaxy Z Fold4 (con una velocità media di 145,76 Mbps).

Questi sono i risultati relativi al secondo trimestre del 2023:

Nel complesso, dato che al momento la quota di mercato di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sul totale degli iPhone è relativamente bassa (è trascorso solo un mese dal lancio), Samsung può vantare ancora il primato per la velocità media di download più elevata.

Resta da capire quanto il miglioramento delle prestazioni di iPhone 15 Pro Max sia dovuto al dispositivo (e alle sue componenti hardware) e quanto derivi invece dai miglioramenti della rete.

