LG Electronics ha recentemente annunciato l’arrivo sul mercato di quattro nuovi monitor progettati per il settore business, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza lavorativa e ottimizzare gli spazi in ufficio. I nuovi modelli BQ77QB, BQ77QC, BQ75QB e BQ75QC rappresentano una novità interessante nel panorama dei monitor professionali, in quanto integrano al loro interno le funzionalità tipiche di una docking station esterna.

Questa caratteristica permette di liberare spazio prezioso sulla scrivania, collegando tutte le periferiche direttamente al monitor tramite gli ingressi USB-A; in più, la presenza di porte USB-C ed Ethernet RJ45 fa sì che non sia più necessario utilizzare una docking station aggiuntiva.

Ecco i nuovi monitor di LG pensati per i professionisti

I quattro monitor si dividono in due varianti da 27 e 34 pollici, pensate per soddisfare le diverse esigenze lavorative. I modelli più grandi, con schermo 21:9 UltraWide curvo, sono ideali per il multitasking e per visualizzare più applicazioni contemporaneamente; al contrario, i 27 pollici garantiscono un ingombro ridotto pur mantenendo una risoluzione Quad HD.

Le caratteristiche tecniche di rilievo includono gli altoparlanti stereo 10W MaxxAudio integrati, la porta USB-C con power delivery da 90 W per la ricarica di laptop e altri dispositivi, e la possibilità di regolare altezza, inclinazione, rotazione e pivot per un comfort ottimale durante l’uso prolungato.

Il modello top di gamma BQ77QC si distingue per la presenza di una webcam Full HD a comparsa con Windows Hello, ideale per videoconferenze e accesso rapido al PC grazie al riconoscimento facciale, una funzione molto comoda per l’ambiente lavorativo, dove sicurezza e semplicità d’uso sono fondamentali.

LG punta forte sulla qualità dell’immagine, con pannelli IPS con risoluzione Quad HD sia per i 27 pollici che per i 34 pollici. Secondo l’azienda i colori sono nitidi e realistici, con angoli di visione ampi che consentono di apprezzare i contenuti da qualsiasi posizione. Il contrasto elevato e la luminosità fino a 350 cd/m2 rendono i monitor perfetti per l’uso con fogli di calcolo, presentazioni, grafica e molto altro, grazie anche alla possibilità di posizionare il display anche in verticale.

Considerando che spesso in ufficio si lavora affiancati a colleghi e collaboratori, la serie BQ75QC offre anche la possibilità di collegare due monitor in modalità Daisy Chain, utilizzando un solo cavo DisplayPort e USB-C collegati al PC. Si tratta di un sistema che semplifica notevolmente l’installazione e il cablaggio.

Come abbiamo avuto modo di vedere, i nuovi monitor LG combinano funzionalità esclusive come la docking station integrata con immagini di alta qualità e versatilità di utilizzo. La regolazione ergonomica, i potenti altoparlanti e la tecnologia anti-riflesso rendono l’esperienza visiva confortevole per molte ore di fila. Si tratta, come anticipato in apertura, di prodotti progettati su misura per le necessità dell’ambiente professionale moderno.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor docking di LG

I nuovi monitor docking LG saranno disponibili presso i rivenditori specializzati a partire dalle prossime settimane. I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma considerando le caratteristiche all’avanguardia ci si può aspettare un posizionamento nella fascia premium di mercato. Varrà la pena valutarli come investimento per ottimizzare gli spazi e i flussi di lavoro in ufficio.

