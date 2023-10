Tornano le offerte sull’Acer Store dove sono appena partiti gli Sconti d’autunno. A disposizione degli utenti, infatti, Acer propone diverse offerte dedicate a notebook e altri prodotti della sua gamma che potranno essere acquistati con un prezzo scontato fino al 30%. Si tratta di un’ottima opportunità per un acquisto a prezzo ridotto. Vediamo tutti i dettagli sulle offerte di Acer.

Sconti d’autunno sull’Acer Store: ecco le offerte

C’è tempo fino al prossimo 16 di ottobre per accedere alle offerte dell’Acer Store e completare l’acquisto a prezzo scontato di un notebook o di un altro prodotto della gamma Acer. L’azienda mette a disposizione dei suoi utenti una lunga lista di offerte, con la possibilità di acquistare a prezzo ridotto prodotti di varie fasce di prezzo.

La nuova serie di offerte dell’Acer Store prevede la consegna gratuita oltre che la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con Klarna oppure con PayPal. Per un quadro completo sulle offerte dello store di Acer è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

>> Scopri qui le offerte dell’Acer Store <<

In offerta, con gli Sconti d’autunno dell’Acer Store, ci sono decine di prodotti. Qui di seguito abbiamo selezionato le offerte più interessanti per rapporto qualità/prezzo da tenere d’occhio per un acquisto davvero vantaggioso.