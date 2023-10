Lanciato nel 2020, Microsoft Lists è uno strumento per la gestione di liste che era originariamente limitato ai soli utenti aziendali.

Dopo un’anteprima limitata per i consumatori rilasciata l’anno scorso, lo strumento ora è disponibile su iOS, Android e sul Web per chiunque disponga di un account Microsoft.

Microsoft Lists consente di creare, gestire e condividere elenchi su più dispositivi, con la possibilità di utilizzare modelli già pronti per i casi più comuni come la lista della spesa, l’elenco degli ingredienti per una ricetta, idee regalo ecc.

Microsoft Lists offre una visualizzazione di base degli elenchi simile a una griglia, tuttavia è possibile passare a una visualizzazione calendario oppure a un layout personalizzato, inoltre supporta l’esportazione di elenchi in formato CSV per semplificare l’importazione dei dati in altre app e servizi.

Microsoft Lists ora è disponibile in anteprima per tutti

Microsoft Lists è attualmente accessibile in anteprima su lists.microsoft.com, su iPhone tramite l’app installabile da Apple Store e su Android tramite l’app scaricabile da Google Play Store

La società non ha annunciato se ha intenzione di rilasciare anche un’app desktop, né quando Microsoft Lists verrà lanciato in versione definitiva.

