Oltre ai dispositivi di Amazon in offerta di cui abbiamo parlato poco fa, nella giornata di oggi è partita anche una nuova offerta di eBay basata su un coupon che vale il 15% di sconto extra su diversi prodotti, compresi MacBook, notebook, monitor e console. Si tratta di un buono sconto che permette di risparmiare fino a 200 euro per utente, buono disponibile fino al 15 ottobre 2023.

Ma, come al solito, i prodotti più interessanti vanno a ruba e/o sono disponibili in poche unità, ragione per cui, per evitare che le scorte esauriscano, passiamo subito alle offerte e alle altre informazioni da sapere per usare il coupon in questione.

Migliori offerte compatibili con il nuovo coupon 15%

Come funziona

Si tratta di una promozione che eBay ha lanciato oggi, 2 ottobre e che sarà valida fino al prossimo 15 ottobre. PASSIONI23 è il codice coupon su cui si basa, un buono sconto da aggiungere al momento del pagamento che vale il 15% e permette di risparmiare fino a 100 euro per utilizzo (ciascun utente lo può usare al massimo 2 volte totalizzando quindi al massimo 200 euro).

Il coupon si può usare su un’ampia serie di prodotti, dai videogiochi alle console, dai notebook ai monitor; c’è tuttavia da ricordare che la spesa minima prevista è di 10 euro. Detto questo, passiamo alle offerte più interessanti.

Le offerte

Queste erano solo alcune dei prodotti disponibili in offerta su eBay compatibili con il coupon PASSIONI23, buono sconto che ricordiamo essere valido fino al 15 ottobre 2023. Tutti gli altri prodotti compatibili li trovate nel link che segue.

