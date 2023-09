È valida da oggi, 26 settembre 2023, una nuova iniziativa promossa da Amazon volta ad attrarre nuovi clienti, riservando loro un buono Amazon da spendere subito. Si tratta di una promozione che rientra in un programma di offerte piuttosto ampio, che prepara il noto e-commerce alla due giorni di sconti nota come Festa delle Offerte Prime. Ma visto che per quest’ultima manca ancora un po’, concentriamoci su questa nuova promo relativa ai buoni da 15 euro.

Amazon offre 15 euro di sconto: requisiti e cosa sapere

Come anticipato (fra le righe), si tratta di una promozione dedicata ai nuovi clienti di Amazon, cioè a coloro i quali non dispongono di un account Amazon né hanno mai effettuato un acquisto sullo store. Esclusa buona parte degli utenti, purtroppo, c’è da sapere che è valida fino al 16 ottobre 2023, aperta ai primi 1.000 clienti eligibili.

Per verificare se siete idonei o meno, vi basta cliccare su questo link. Il buono in questione, del valore di 15 euro, può essere utilizzato per acquistare prodotti idonei che costano almeno 30 euro, codice promozionale che “può essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon IT sul sito www.amazon.it, ma non è valido per: dispositivi Amazon (e-reader Kindle e tablet Fire), contenuti e figurine digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se “Gestito da Amazon.it” o “Idoneo Prime”.

Maggiori informazioni e condizioni relative al buono in questione le trovate nella pagina dedicata alla promozione di Amazon, buono che ricordiamo essere disponibile e valido fino al 16 ottobre 2023. Per tutti gli altri (noi compresi), l’appuntamento è per il 10 e l’11 ottobre, giorni in cui è in programma la Festa delle Offerte Prime citata sopra che seguiremo abbondantemente con articoli e news varie.

Potrebbero interessarti anche: fino a 4 mesi di Amazon Music Unlimited gratis: ecco chi può approfittarne e Amazon regala 3 mesi di Kindle Unlimited per la Festa delle Offerte Prime

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.