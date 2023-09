Il mese di settembre segna una vera e propria rivoluzione per NOW: la piattaforma di streaming di Sky si rinnova andando a confermare la struttura a tre Pass (Entertainment, Cinema e Sport) ma proponendo nuove soluzioni per l’accesso ai contenuti. Tra le novità c’è l’arrivo della pubblicità sui contenuti on demand che garantisce anche una piccola riduzione del costo dei pass per film e serie TV.

Su tutti i Pass, inoltre, c’è ora la possibilità di abbonamento annuale (con pagamento mensile e vincolo di permanenza) che garantisce un risparmio netto rispetto alla sottoscrizione mensile senza vincoli. Con la nuova opzione Premium, inoltre, arriva anche la possibilità di sfruttare 2 visioni in contemporanea oltre che l’eliminazione della pubblicità per i contenuti on demand. La doppia visione è valida anche per il pass Sport.

Vediamo, punto per punto, come cambia l’offerta di NOW.

NOW si rinnova: nuove offerte, pubblicità e 2 visioni in contemporanea

La nuova struttura delle offerte NOW è una vera e propria rivoluzione, anche se i cambiamenti, a una prima occhiata, sembrano essere ridotti. La piattaforma di streaming continua a garantire l’accesso ai contenuti inclusi nella programmazione Sky, sia in diretta, con possibilità di guardare i canali Sky in streaming, che on demand. Restano i tre Pass citati in precedenza ma cambiano i costi e le modalità di fruizione.

Ecco i nuovi costi:

il Pass Entertainment costa 8,99 euro al mese

costa il bundle con i Pass Entertainment e Cinema costa 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi (con vincolo annuale)

costa oppure (con vincolo annuale) il bundle con i Pass Entertainment e Cinema e l’opzione Premium costa 1 4,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mes i (con vincolo annuale); questa soluzione include le 2 visioni in contemporanea, non ha la pubblicità per i contenuti on demand e mette a disposizione anche l’Audio Dolby Digital 5.1 (dal 28 settembre)

costa 1 oppure i (con vincolo annuale); questa soluzione include le 2 visioni in contemporanea, non ha la pubblicità per i contenuti on demand e mette a disposizione anche l’Audio Dolby Digital 5.1 (dal 28 settembre) il Pass Sport costa 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi (con vincolo annuale)

I contenuti inclusi sono sempre gli stessi: con Entertainment si può accedere alle serie TV e agli show di Sky mentre con Cinema si accede alla programmazione di Sky Cinema. Con il Pass Sport, invece, è possibile accedere ai contenuti dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio e, quindi, alle 3 partite di Serie A per turno trasmesse da Sky, alla Serie B, alla Champions League e alla Formula 1.

I nuovi utenti NOW, a partire dal 28 settembre, possono aggiungere l’opzione Premium al proprio abbonamento. Il costo è di 5 euro al mese. Quest’opzione consente di accedere alla doppia visione in contemporanea anche per il Pass Sport andando, come detto in precedenza, a eliminare la pubblicità per i contenuti on demand e ad aggiungere l’audio Dolby Digital 5.1.

Per i già clienti NOW, invece, Premium è gratis. Per mantenere quest’opzione gratuita, però, è necessario non modificare il proprio abbonamento. La rimozione di un Pass, infatti, si tradurrà nella perdita dei vantaggi garantiti da Premium. Gli utenti, in questo caso, dovranno riattivare l’opzione al costo di listino di 5 euro al mese oppure attivare il bundle Entertainment e Cinema che la include.

Per attivare una delle offerte NOW è possibile seguire il link qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale.

Vai a: attiva subito il tuo abbonamento su NowTV.it