Un tempo riservato alle attività produttive, gli incisori laser sono ormai dei dispositivi che possono trovare facilmente spazio anche nelle nostre case, grazie a dimensioni compatte e prezzi sempre più vantaggiosi. È il caso di AlgoLaser Delta 22W, in promozione in questi giorni su GearBerry, dove può essere acquistata con uno sconto davvero strepitoso, ben 500 dollari in meno rispetto al prezzo normale.

Incisore laser top

Grazie ad AlgoLaser Delta 22W potete incidere direttamente su diversi tipi di materiale senza che sia necessaria la connessione ad alcun dispositivo esterno, computer o smartphone che sia. Vista la presenza dello schermo LCD potete utilizzarla direttamente, controllando i progressi e lo stato dell’intero dispositivo, verificando eventuali problemi.

Ovviamente è possibile collegare il proprio smartphone al fine di utilizzare la companion app per caricare i file e incidere sul materiale prescelto. L’incisore, che funziona anche da taglierina laser, adotta la tecnologia COS di seconda generazione che unita al raggio polarizzato incrementa le prestazioni del 40%, producendo un raggio di forma rettangolare con un rapporto però molto prossimo a 1:1. Arriva infatti a 0,06 x 0,05 mm a bassa potenza e 0,16 x 0,14 mm ad alta potenza.

Le incisioni effettuate su acciaio inox possono avere oltre 500 diverse sfumature di colore, grazie al processo di ossidazione prodotto durante l’incisione. Decisamente elevata la velocità di incisione che raggiunge i 500 millimetri al secondo, che permettono di ottenere un’immagine delle dimensioni di 350 x 350 millimetri in meno di 40 minuti, 12 volte più veloce dei normali incisori laser.

La scheda madre di AlgoLaser Delta 22W può contare su una doppia CPU quad core con 8 MB di RAM, 16 MB di memoria interna e la possibilità di leggere microSD fino a 32 GBG, per caricare disegni e immagini. Bastano 10 secondi per trasferire le immagini in memoria e iniziare l’incisione e con il supporto OTA è possibile aggiornare il firmware del dispositivo per aggiungere nuove funzionalità.

Il nuovo incisore vi arriverà a casa preassemblato, per rendere ancora più semplice l’installazione e la configurazione iniziale, ed è dotato di un sistema di regolazione automatica del flusso d’aria che si adatta alla velocità e alla potenza impiegata, per tenere sempre sotto controllo le temperature. Non mancano i sistemi di sicurezza, per ridurre al minimo i rischi, a partire dal tasto di emergenza che interrompe istantaneamente ogni operazione.

La cover in metallo può essere facilmente rimossa per semplificare le operazioni di pulizia e il laser è protetto da una lente integrata nel beccuccio dell’aria, per prolungare la vita utile del raggio. Molto efficienti anche i meccanismi e i cuscinetti che possono operare 24 ore al giorno, 7 giorni sui 7, senza alcun problema, con una durabilità superiore alla media.

Grazie alla promozione attualmente valida su GearBerry potete portarvi a casa AlgoLaser Delta 22W a soli 939 euro, con un risparmio di oltre 500 dollari rispetto al prezzo di listino.

