È un buon momento per aggiornare il proprio PC, con una nuova CPU e/o una nuova GPU. Continuano, infatti, le offerte del Back to School di NVIDIA, con varie schede video disponibili ora in offerta. Tra le offerte di NVIDIA c’è spazio anche per una serie di laptop RTX a prezzo scontato. Nello stesso tempo, AMD lancia una serie di offerte per i processori Ryzen 5000 Series per desktop, in collaborazione con alcuni store partner. Vediamo, quindi, tutte le nuove offerte disponibili in questo momento.

Le offerte del Back to School di NVIDIA

Partiamo dalle offerte NVIDIA che continua con la sua campagna Back to School. Per gli utenti ci sono tre ottimi laptop RTX da acquistare a prezzo scontato su Amazon. Ecco i modelli:

Da notare, inoltre, che il Back to School di NVIDIA porta anche alcune offerte sulle schede video RTX:

Le CPU di AMD in sconto

C’è anche la gamma Ryzen 5000 in offerta (oltre a un Ryzen 7000) Chi ha bisogno di un nuovo processore, quindi, può puntare sui prezzi ridotti per quest’ottima generazione di CPU desktop di AMD. Ecco le offerte: