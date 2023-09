Nelle scorse ore Amazon ha dato il via a una nuova promozione che vede l’azienda offrire il 15% di sconto sul catalogo di elettronica. Diversi i prodotti in offerta, divisi per questa occasione in quattro categorie: Cellulari e Accessori, Portatili, Foto e Videocamere, Home Audio e Hi-Fi, Cuffie e Auricolari con brand come Apple, Samsung, Xiaomi, HP, Lenovo, MSI Bang & Olufsen, JBL e molti altri. Come spesso accade in queste occasioni però, l’offerta Amazon non è aperta a tutti e anche se siete utenti Amazon Prime non è detto che siate idonei; non vi preoccupate però, ora cercheremo di capire meglio il regolamento della nuova promozione.

Amazon offre il 15% di sconto sull’elettronica, ma solo se siete stati selezionati

Al pari del recente buono sconto di 5 euro, è Amazon a scegliere gli utenti che potranno usufruire di questo sconto del 15% sull’elettronica. La promozione è partita ieri e stando al regolamento i clienti scelti sono stati personalmente invitati da un banner presente sul sito, tramite email, o tramite una notifica push da parte di Amazon, a cliccare sul bottone “Clicca qui per applicare la promozione”. Fatto questo l’utente visualizzerà il banner “sei idoneo per questa promozione” nella parte alta della landing page.

I clienti idonei potranno usufruire di uno sconto promozionale del 15% fino ad un massimo di 50€ da applicare ai prodotti della categoria Elettronica e Informatica; l’offerta è valida fino a un periodo di 10 giorni dall’invito e fino alle 11:59 dal giorno in cui si accetta di aderire. Spulciando ulteriormente termini e condizioni, notiamo anche che la promozione si applica solo al prodotto più costoso presente nel carrello; l’offerta inoltre è aperta solo ai primi 1000 consumatori idonei e, qualora ce ne fosse bisogno, viene ricordato che lo sconto non può essere applicato ad altre categorie di prodotti.

Se avete qualche dubbio riguardo un’eventuale notifica ricevuta, o una possibile adesione all’offerta di un vostro familiare (vedi figli) che utilizza lo stesso account Amazon, basta loggarvi con username e password e cliccare sul link che vi proponiamo a seguire; nel caso in cui Amazon non vi abbia scelti, o comunque non abbiate aderito all’offerta (per diversi motivi) vi comparirà il classico banner “Non sei eleggibile per l’offerta”.

