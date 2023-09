Negli ultimi mesi si è parlato sempre più di intelligenza artificiale, divenuta uno dei temi più “caldi” grazie a ChatGPT, capace di divenire in poco tempo un vero e proprio fenomeno sociale.

Sempre più persone, così, hanno iniziato a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa per affrontare compiti come la creazione di fogli di calcolo, i sottotitoli delle immagini o persino la scrittura di saggi, poesie e presentazioni e anche Amazon ha deciso di usare tale tecnologia nel suo specifico settore.

Il colosso dell’e-commerce, infatti, sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa per migliorare l’esperienza di creazione e gestione delle inserzioni per i venditori della sua piattaforma.

Anche Amazon punta sull’intelligenza artificiale

Il colosso statunitense ha reso noto che una nuova serie di funzionalità di intelligenza artificiale generativa semplificherà il modo in cui i venditori creano le descrizioni per i prodotti in vendita, i titoli e i dettagli delle inserzioni, così da essere più approfonditi e accattivanti.

In sostanza, queste nuove funzionalità renderanno più semplice e veloce per i venditori pubblicare inserzioni nuove e arricchire quelle esistenti, aiutando allo stesso tempo i clienti a prendere decisioni di acquisto con maggiore sicurezza.

La nuova soluzione studiata da Amazon ha come obiettivo quello di rendere più semplice per i venditori il processo di creazione di un’inserzione (piuttosto complesso in caso di numerose informazioni da inserire), riducendo il quantitativo di dati da inserire.

I venditori dovranno soltanto fornire una breve descrizione del prodotto in poche parole o frasi e il sistema genererà contenuti di alta qualità, che potranno essere perfezionati oppure mantenuti: il risultato dovrebbe essere rappresentato da inserzioni di alta qualità, più complete e coinvolgenti, il tutto con meno sforzo.

Amazon precisa che questa è solo la prima di una serie di iniziative studiate per utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei venditori e aiutarli ad avere successo.