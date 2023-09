In attesa che la transizione ecologica assuma dei connotati più chiari, almeno per quanto riguarda auto e mezzi di trasporto pubblico, una e-bike risulta uno dei mezzi più ecologici per chi deve compiere brevi tratte per andare a scuola o al lavoro. Senza contare che può essere utilizzata nel tempo libero, per andare dal giornalaio o essere caricata in auto, visto che molti modelli sono anche pieghevoli.

È proprio il caso di ENGWE EP2-Pro, in offerta in questi giorni su GearBerry, negozio online che spedisce senza costi aggiuntivi dai magazzini in Europa senza alcun costo aggiuntivo e con l’IVA già inclusa nel prezzo.

Ideale per il traffico cittadino

ENGWE EP-2 Pro è una city bike che grazie alle ruote da 20 x 4 pollici può essere utilizzata su ogni terreno, senza particolari problemi. Le ruote larghe però permettono di muoversi anche in città tra selciati e binari del tram, con pavimentazioni sconnesse ma anche su strade bianche o dissestate, grazie anche alla presenza della forcella anteriore ammortizzata.

Il motore da 750 watt, con potenza di picco di 960 watt e coppia massima di 50 Nm, permette di superare agevolmente le pendenze cittadine e con il cambio Shimano a 7 velocità avrete sempre la giusta facilità di pedalata. La batteria da 48V/13Ah permette di superare i 100 chilometri in modalità di pedalata assistita, un valore che ovviamente è influenzato da diversi parametri come percorso e velocità.

Si entrambe le ruote sono presenti freni a disco meccanici, per garantire spazi di frenata ridotti e un’elevata sicurezza in ogni situazione. La velocità massima raggiungibile in modalità assistita rispetta i limiti di legge italiani, visto che superati i 25 Km/h l’assistenza si interrompe, lasciando all’utente il compito di pedalare con le proprie gambe.

Per il resto troviamo uno schermo LCD sul quale è possibile visualizzare numerose informazioni, dalla velocità istantanea alla distanza percorsa, dal livello di assistenza all’autonomia residua. E a proposito di batteria, servono circa 6 ore per una ricarica completa ed è possibile rimuovere la batteria per caricarla in casa o in maniera più comoda.

Potete acquistare ENGWE EP2-Pro su Gearberry, che in questi giorni ha numerose promozioni attive, a circa 965 euro utilizzando il codice sconto GBBIKE50 che vi permette di risparmiare altri 50 euro rispetto al prezzo già scontato. IVA e spese di spedizione, ricordiamo, sono incluse.

