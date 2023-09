Nonostante il fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile, il team di Microsoft pare che abbia ancora la speranza di riuscire a sfondare nel settore degli smartphone e la nuova soluzione studiata sfrutta le potenzialità del cloud.

Enhanced Windows 365 App Experience, questo il suo nome, può essere considerata come un sistema capace di offrire sui dispositivi Android un modo per sfruttare le funzionalità di un’esperienza Windows completa basata su Microsoft Cloud.

Cosa offre Microsoft con Enhanced Windows 365 App Experience

A dire del team del colosso di Redmond, Enhanced Windows 365 App Experience è una soluzione che si adatta a varie tipologie di utenti, da chi ha bisogno di un ufficio virtuale per lavorare da remoto a chi apprezza la versatilità di un PC disponibile ovunque.

Nel momento in cui lo smartphone viene collegato a uno schermo più grande (con un cavo USB Type-C o HDMI), a una tastiera e a un mouse, avviene la “magia”: il telefono si trasforma in un vero e proprio hub di produttività portatile.

Dopo avere effettuato l’accesso al proprio account aziendale e collegato lo smartphone a uno schermo, l’utente può selezionare il Cloud PC che preferisce e iniziare a lavorare (è anche possibile abilitare l’avvio in modo automatico, per rendere il processo ancora più veloce).

Ecco un video dimostrativo di questa funzionalità:

Il team di Microsoft ci tiene a mettere in evidenza come Enhanced Windows 365 App Experience sia in grado di garantire un’esperienza Windows 11 completa (ciò anche grazie al supporto a tastiere e mouse), dando accesso alle applicazioni preferite, il tutto senza la necessità di interrompere la sessione Cloud PC.

Inoltre, utilizzando la fotocamera, gli altoparlanti e il microfono del telefono (o qualsiasi altoparlante collegato) è possibile migliorare l’esperienza delle chiamate con Microsoft Teams.

Al momento la nuova esperienza Windows 365 è disponibile solo sul Motorola ThinkPhone ma in futuro dovrebbero essere supportati anche altri smartphone.