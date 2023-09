Tornano le offerte dell’Acer Store. Fino al prossimo 28 di settembre, infatti, sullo store di Acer sarà possibile acquistare notebook e altri prodotti del brand beneficiando di sconti fino a 500 euro. Si tratta di un’ottima occasione per l’acquisto di un nuovo prodotto Acer a prezzo ridotto. Le opzioni su cui puntare sono diverse. Con le Mega Offerte dell’Acer Store, infatti, ci sono varie occasioni per un acquisto particolarmente vantaggioso. Vediamo i dettagli completi in merito.

Via alle Mega Offerte dell’Acer Store

C’è tempo fino al 28 di settembre per poter sfruttare le Mega Offerte dell’Acer Store, con sconti fino a 500 euro. Attualmente, infatti, Acer mette a disposizione decine di prodotti della sua gamma con uno sconto che viene applicato in automatico, una volta aggiunto il dispositivo desiderato al carrello.

Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare consegna e reso gratis oltre che di poter completare l’acquisto con il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. I prodotti disponibili in sconto saranno acquistabili fino a esaurimento scorte oppure fino al termine della promozione, previsto, come detto, per il 28 settembre.

Per accedere all‘elenco completo delle Mega Offerte dell’Acer Store basta seguire il link qui di sotto:

>> Scopri qui le offerte dell’Acer Store <<

Le migliori offerte dello store di Acer

Qui di seguito, invece, andiamo a vedere una selezione delle proposte delle Mega Offerte dell’Acer Store. In particolare, abbiamo selezionato i 5 migliori notebook in offerta sullo store di Acer con sconti fino a 500 euro: