Anche se l’utilizzo dei droni nelle aree pubbliche è regolamentato e sottoposto a controlli molto severi, è sempre possibile utilizzarli senza particolari problemi nelle aree private, magari per viste aeree della propria casa o dei propri terreni, ma anche per realizzare dei video decisamente insoliti.

Con il drone LSRC LS-38, in promozione oggi su Cafago, avete un sacco di funzioni evolute e due telecamere, una delle quali con risoluzione 6K, ideali per riprese aeree insolite e interessanti. Scopriamo di più su questo dispositivo che viene proposto a un prezzo davvero niente male.

Un drone evoluto

LSRC LS-38 è compatto e leggero (misura 21 x 19,5 x 5 centimetri e pesa appena 261 grammi, ma questo non ha impedito al produttore di inserire una notevole quantità di tecnologia. Il sistema di trasmissione WiFi 5G permette di ricevere immagini fino a 1000 metri di distanza e di controllare il drone fino a 1 Km di distanza, per esplorare anche i luoghi più inaccessibili.

I 4 motori brushless garantiscono un’elevata efficienza energetica, bassa rumorosità e una ottima resistenza al vento, perfetta quindi per l’utilizzo al mare così come in montagna. Sono presenti ben due telecamere, una frontale con risoluzione 6K (6144 x 3456 pixel per le foto e 1920 x 1080 pixel per i video) e di una telecamera inferiore con risoluzione 720p (1280 x 720 pixel per le foto e per i video), così da coprire un’area decisamente vasta.

Per i principianti sono presenti numerose funzioni, grazie al ricevitore GPS, come il ritorno automatico con un pulsante, il ritorno automatico quando viene superata la distanza massima o il ritorno automatico quando la batteria è quasi scarica. Allo stesso modo è possibile pianificare in maniera accurata un percorso da far seguire al drone o attivare lo Smart Follow.

Si tratta di una funzione che permette al drone di seguire i movimenti del controller, ottima quindi per farsi seguire in bici o a piedi e realizzare riprese molto particolari. Tutte le funzioni e le impostazioni possono essere regolate tramite la companion app da installare su un dispositivo Android o iOS. L’autonomia, grazie alla batteria da 2.000 mAh, raggiunge i 28 minuti, molto buona per questa tipologia di prodotti.

Potete acquistare LSRC LS-38 su Cafago a soli 92,99 euro, prezzo che comprende la spedizione dal magazzino in Germania e l’IVA, Questo significa che non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo all’arrivo della merce nel nostro Paese.

