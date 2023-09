Alcuni mesi fa Microsoft ha introdotto la visualizzazione a schermo diviso per il suo browser Edge, consentendo agli utenti di visualizzare due siti Web affiancati in un’unica finestra. Prossimamente questa funzionalità verrà migliorata con la possibilità di visualizzare due pagine anche in verticale.

Un utente Reddit ha notato che le ultime versioni Canary di Microsoft Edge offrono la possibilità di selezionare uno dei due layout: orizzontale con pagine web affiancate e verticale con schede impilate.

Secondo quanto riferito è anche possibile passare da una visualizzazione all’altra cliccando su un pulsante a tre punti e ridimensionare le pagine trascinando un divisorio.

Microsoft Edge sta per ottenere nuove opzioni per la visualizzazione a schermo diviso

Oltre al nuovo layout Microsoft sta lavorando a un altro miglioramento per la visualizzazione a schermo diviso. Il menu “Altre opzioni” offrirà presto due nuove possibilità, ossia aprire i collegamenti nella scheda secondaria o in quella corrente.

Con l’occasione ricordiamo che la visualizzazione a schermo diviso in orizzontale è disponibile per tutti gli utenti della versione stabile di Microsoft Edge e che è possibile attivarla utilizzando un apposito pulsante sulla barra degli strumenti oppure premendo Ctrl+Maiusc+2.

La visualizzazione a schermo diviso permette di trascinare un collegamento dallo schermo sinistro a quello destro per aprire, confrontare o cambiare rapidamente siti nella schermata divisa, con la possibilità di regolare le dimensioni delle pagine.

